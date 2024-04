L’AQUILA – Allarme per la presenza di due finte addette Asl che, secondo numerose segnalazioni, stanno girando in molte zone dell’Aquila e cercano di introdursi negli appartamenti con la scusa di dover misurare la presenza o meno di polveri sottili.

Si tratterebbe di due donne abbastanza spigliate e ben organizzate in quanto sono in possesso di tesserini artefatti di una Asl, ma non quella aquilana, con la dicitura di “ausiliario specializzato”.

Nonostante sia un fatto notorio che le aziende sanitarie non mandano loro addetti nelle case la motivazione dei controlli antinquinamento può essere una occasione per ingannare le persone più ingenue.

La notizia sta girando da giorni su alcune chat con l’intento di informare la gente e bloccare sul nascere queste spiacevoli incursioni ed, eventualmente, avvisare le forze dell’ordine.