ALLARME SICUREZZA IN ABRUZZO: MARIANI (PD), “SOLO IL CENTRODESTRA NON SE NE E’ ACCORTO”

PESCARA – “Aggressioni ricorrenti nel centro di Pescara, scontri tra gruppi di ragazzi, alcuni armati di coltelli, e addirittura il lancio di una bomba molotov artigianale in pieno pomeriggio a Teramo, regolamenti di conti tra bande di extracomunitari all’Aquila, continue segnalazioni e aggressioni anche nel cuore di Chieti: ormai l’Abruzzo non è più l’isola felice che ricordavamo…. e gli unici a non essersene accorti sono il governatore romano e i suoi fedelissimi”: è quanto scrive, in una nota, il consigliere regionale abruzzese di opposizione Sandro Mariani (Pd), presidente della Commissione Vigilanza, il quale con un emendamento all’ultima Legge Finanziaria aveva chiesto maggiori fondi per la sicurezza e il potenziamento della polizia locale.

“I recenti fatti di cronaca nel cuore di Pescara, con numerosi atti di violenza e aggressioni nell’area di Portanuova tra via delle Caserme e via Orazio, riportano al centro del dibattito politico il tema della sicurezza nelle maggiori città abruzzesi e dimostrano, se mai ve ne fosse stato bisogno, quanto è stata sbagliata la scelta di Marsilio e dell’intero centrodestra abruzzese di bocciare il mio emendamento”.

Un emendamento, ricorda Mariani, “proposto sulla scorta di quanto fatto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anch’essa ‘feudo’ del centrodestra: avrebbe previsto l’istituzione di un contributo straordinario di 300mila euro per il 2025 a favore dei quattro comuni capoluogo, per estenderlo alle maggiori città della regione, con l’obiettivo di promuovere progetti volti al potenziamento dell’organico della Polizia Locale e allo sviluppo di progetti sperimentali di sicurezza urbana integrata. Non sarebbe stata la panacea, ma avrebbe aiutato a migliorare la sicurezza a Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti, avrebbe rappresentato un sostegno per le Forze dell’Ordine e un deterrente per quanti pensano di poter fare ciò che vogliono”.

“Invece Marsilio e i suoi – continua l’esponente della minoranza – sono troppo impegnati a stanziare risorse per Napoli Calcio, Notte dei Serpenti e ‘Cartoons on the Bay’ e ad aumentare le tasse per ripianare i disastri fatti con la sanità abruzzese”. Mariani conclude accusando i colleghi del centrodestra di aver “voltato le spalle a una delle loro battaglie identitarie, quella sulla sicurezza nelle città” e gli abruzzesi sono ora “costretti a muoversi con attenzione mentre passeggiano per le nostre strade”.