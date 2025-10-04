ALLARME TOPI E INSETTI IN SCUOLE E LUOGHI PUBBLICI: COMUNE L’AQUILA AVVIA DISINFESTAZIONE

L’AQUILA – “Si rende necessario attuare un intervento di disinfestazione specifico al fine di contenere la proliferazione di insetti nefasti e molesti; – il Settore, quotidianamente, si trova nella condizione di dover gestire segnalazioni riguardanti la presenza di roditori nelle aree comunali oltre che in edifici scolastici ed aree comunali a ridosso di abitazioni private”.

Cn questa motivazione il Comune dell’Aquila ha deciso di appaltare un servizio di derattizzazione e disinfestazione per contenere sul nascere il problema molto connesso alla sanità pubblica che si manifesta soprattutto nelle periferie.

“L’attuale dotazione organica dell’Ente”, si legge nella determinazione dirigenziale, “per carenza di personale idoneo e qualificato, non consente di attendere allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, in assoluto e comunque con la competenza e la presenza richiesta per la stessa ed in ragione della complessità del servizio, per cui si è

determinato di affidare l’incarico all’esterno”.

Si è deciso, dunque, di procedere all’affidamento del servizio di demuscazione e derattizzazione da attuare sul territorio comunale alla ditta ECOTECH per un importo pari a 12.484,87.