ALLEANZA VERDI E SINISTRA ITALIANA: “SULMONA SI GEMELLI CON GAZA CONTRO IL GENOCIDIO”

SULMONA – Alleanza Verdi e Sinistra invitano i cittadini di Sulmona (Aq) a partecipare a un’iniziativa di sensibilizzazione per Gaza. L’evento, che prevede anche la lettura di poesie, vuole essere un momento di riflessione collettiva e di denuncia della tragedia umanitaria in corso.

“La strage in Palestina”, si legge in una nota, “deve finire. Solidarietà al popolo palestinese duramente colpito da una violenza inaudita. Non possiamo restare in silenzio di fronte all’orrore che da mesi devasta la Striscia di Gaza: decine di migliaia di civili uccisi, tra cui bambini, donne, medici, giornalisti e operatori umanitari. Un’intera popolazione allo stremo, privata di acqua, cibo, cure, casa e diritti fondamentali. Quello che sta accadendo è un genocidio. E chi ha responsabilità politica e istituzionale ha il dovere di schierarsi, senza ambiguità, dalla parte della giustizia, della pace, della vita”.

L’auspicio: “La fine immediata dei bombardamenti e delle violenze. Un cessate il fuoco permanente e l’accesso pieno agli aiuti umanitari. Il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Ci impegniamo come AVS – Alleanza Verdi e Sinistra, se eletti in consiglio comunale, affinché Il Comune di Sulmona si gemelli con Gaza, seguendo l’esempio di altre città italiane, come Torino e Livorno: un segno concreto di solidarietà per costruire un legame duraturo tra le nostre comunità. Un atto che intende affermare una visione del mondo fondata sulla fratellanza tra i popoli, sulla pace e sul rispetto dei diritti umani”.