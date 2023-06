ALLERTA METEO GIALLA E ARANCIONE IN ABRUZZO E IN ALTRE REGIONI: RISCHIO DI FORTI PIOGGE

PESCARA – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche di bassa pressione in Abruzzo avverse per oggi valutando una allerta arancione in cinque regioni e una allerta gialla in tredici regioni.

Tutta colpa dell’attraversamento di un’area di bassa pressione che dal Mar Mediterraneo occidentale si sposta verso est e che nelle prossime ore sarà responsabile dell’intensificazione di una instabilità atmosferica su gran parte delle regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto, quindi è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 15 giugno, una allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Molise e Puglia a cui va aggiunta un allerta arancione per rischio idraulico su Calabria e Abruzzo.

Le previsioni meteo per indicano ancora piogge e temporali, anche molto intensi, su molte regioni del Sud e su diverse zone del Centro. Secondo il servizio meteo dell’aeronautica Militare, nel corso del giorno avremo rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole. Fenomeni molto intensi sono attesi su Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale.

Dal pomeriggio però graduale attenuazione dei fenomeni con successive schiarite serali. Temperature minime in calo su aree alpine, isole maggiori, Abruzzo, Marche e al sud, senza variazioni di rilievo altrove; Massime in diminuzione al sud peninsulare, su Abruzzo e settori meridionali di Lazio e Marche, stazionarie su triveneto ed Emilia-Romagna orientale, in generale aumento sul restante territorio.