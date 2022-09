ALLERTA METEO: SINDACO PENNE DISPONE CHIUSURA PARCHI, CIMITERI E SENTIERI RISERVA REGIONALE LAGO

PENNE – Il sindaco di Penne (Pescara), Gilberto Petrucci, con ordinanza n. 37 del 17.09.2022, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo (allerta vento forte), ha disposto con effetto immediato – in via precauzionale e in ragione del superiore interesse pubblico di tutela della incolumità dei cittadini – la chiusura di parchi pubblici, cimiteri comunali e sentieri presenti nella Riserva regionale “Lago di Penne”.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino a successiva revoca dello stato di allerta da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

Al momento si segnalano diversi alberi caduti sulle vie cittadine. Sono all’opera i volontari della Protezione civile comunale del gruppo “Jonny Damiani” e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Penne. Le operazioni sono coordinati dal sindaco Gilberto Petrucci, dall’assessore alla protezione civile Antonio Baldacchini, dalla Polizia Locale e dall’Area Tecnica comunale.

È attivo, per i cittadini, il numero di telefono del Centro operativo comunale di Via Guido Rossa per segnalare condizioni di pericolo presenti sul territorio: 085.821.32.06 – 337.91.57.45.