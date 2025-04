ALLEVAMENTO DI CAVALLI A ROIO: PD L’AQUILA ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DI DOMANI

L’AQUILA- Il Partito democratico dell’Aquila aderisce alla manifestazione di protesta indetta per domani, sabato 19 aprile a partire dalle 17, dalle associazioni animaliste dopo il video denuncia dell’attivista Enrico Rizzi sull’allevamento lager di Roio.

Ad annunciarlo il segretario provinciale Stefano Albano e il segretario comunale Nello Avellani che invitano iscritte e iscritti, attiviste e attivisti, a partecipare. Il raduno è previsto alla Fontana Luminosa da dove partirà il corteo che sfilerà per le vie del centro storico fino a Piazza Duomo. “Le terribili immagini dell’allevamento di Roio rappresentano una ferita per l’intera città; una vergogna che merita una presa di posizione forte: non si può restare inermi, non si può tacere”, le parole di Albano e Avellani.

“Ci auguriamo che coloro che hanno a cuore il benessere degli animali scendano in piazza, anche per dare voce alla parte sana della nostra comunità che non vuole restare indifferente. Noi ci saremo, accanto alle attiviste e agli attivisti, ai volontari e alle volontarie che all’Aquila svolgono un lavoro fondamentale a tutela degli animali, sanando anche le mancanze delle istituzioni”.