ALLOGGI PEEP A VASTO: OK A ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER ACQUISTO DELLA PIENA PROPRIETA’

VASTO – Questa mattina il Consiglio Comunale ha approvato con il voto favorevole della Maggioranza il Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie ed eliminazione dei vincoli su immobili realizzati nelle aree P.E.E.P. (Piani per l’Edilizia Economica Popolare), sulla base di specifiche convenzioni stipulate con cooperative ed imprese ai sensi delle leggi n. 167/1962 e n. 165/1971.

Con questo provvedimento il Comune di Vasto (Chieti) ha dato seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale che negli anni ha previsto la possibilità di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà e di eliminare i vincoli sui suddetti immobili, ovvero sull’inalienabilità degli stessi e sul prezzo massimo di cessione e del canone di locazione, che sarà calcolato ai sensi del decreto MEF 151/2020. Nello specifico si potrà procedere alla vendita dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, tramite il pagamento di un corrispettivo da versare in sette rate nell’arco di tre anni.

“Durante i lavori della Commissione non sono emerse problematiche riguardanti il merito del regolamento che riporta quanto è stabilito dalla legge vigente. Alle criticità sollevate – dichiara la Presidente Lucia Perilli – è stata data immediata risposta da parte dell’ufficio Patrimonio rappresentato dall’assessora Paola Cianci, dal dirigente Dott. Vincenzo Toma e della P.O. Ing. Michele Saraceni superando le perplessità mostrate dall’opposizione. Ringrazio i colleghi per il lavoro svolto e per quello che stiamo portando avanti nella predisposizione di numerosi regolamenti che a breve discuteremo in aula”. “E’ un risultato importante – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora al Patrimonio e alle Politiche per l’edilizia residenziale pubblica Paola Cianci – che vede il Comune di Vasto allinearsi ad una scelta fatta anche da altri Comuni per andare incontro alle famiglie che da oggi avranno la piena proprietà delle loro abitazioni acquistate dopo tanti sacrifici senza vincoli rispetto al prezzo di vendita e di locazione con procedure più snelle. L’approvazione di questo regolamento è il frutto dell’impegno dell’ufficio Patrimonio e della Commissione Affari generali guidata dalla Presidente Lucia Perilli. Per questo ringraziamo i consiglieri di maggioranza per il lavoro svolto e per aver votato positivamente la proposta di delibera”.