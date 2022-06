ALLOGGI UNIVERSITARI, FEBBO: “FONDI PER I LAVORI ALL’EX PIERANTONI”

L’AQUILA – “Grazie al provvedimento approvato oggi dal Consiglio regionale, abbiamo finalmente la possibilità di mettere a disposizione dell’Adsu Chieti Pescara i fondi necessari per far partire la procedura di gara per gli interventi per l’ex caserma Pierantoni di Chieti che consentiranno la realizzazione di una nuova residenza universitaria”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che aggiunge: “Questo rappresenta un intervento fondamentale che stanzia fondi pari a 2 milioni 900 mila euro necessari per dare l’avvio ai lavori per la realizzazione della casa dello studente per 16 milioni di euro. Si tratta di una anticipazione di risorse, che saranno successivamente restituite alla Regione”.

“Il provvedimento si inserisce all’interno di una progettazione più ampia che riguarda la realizzazione di un’altra residenza universitaria a Pescara con la valorizzazione dell’ex Ferrhotel (8 milioni di euro) per la quale presto terminerà l’iter. È evidente come questo governo regionale stia lavorando con decisione affinché le nostre città accrescano il loro appeal e possano dotarsi di alloggi destinati agli universitari moderni ed efficienti”, conclude Febbo.