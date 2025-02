“ALL’OMBRA DELLA STORIA”: LA SENATRICE STEFANIA CRAXI PRESENTA IL SUO LIBRO A TERAMO

TERAMO – “Una vita contraddistinta da grandi passioni e impegni, dai ricordi dell’ infanzia al difficile rapporto con il padre, il leader socialista Bettino Craxi, al ruolo che la politica ha avuto nella sua vita”.

Il Rotary Club Teramo, presieduto da Paolo Brizzi, nel corso dell’ultima conviviale del 6 febbraio scorso, che si è tenuta presso il ristorante del Park Hotel Sporting di Teramo, ha ospitato la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica.

La senatrice – si legge in una nota – ha presentato ai soci del Club e ai numerosi ospiti il suo libro “All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti” della PIEMME Edizioni, con prefazione del giornalista Paolo Del Debbio.

Queste le autorità presenti: Giuseppe Gabrielli – presidente del Rotary Club Hatriaticum Piceno di Roseto, Alberto Melarangelo – presidente del Consiglio comunale, delegato del sindaco di Teramo, Paolo Gatti – consigliere regionale e Fabrizio Chirico – comandante provinciale della Guardia di Finanza di Teramo. Ha dialogato con l’autrice il critico letterario Simone Gambacorta.

“Questo volume nasce da un moto dell’animo. Racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario e, vagando tra i ricordi, narra le vicende della nostra famiglia, una famiglia allargata a una piccola, grande comunità politica e di amici che per anni ha condiviso tutto”, scrive la senatrice Craxi nella quarta di copertina del libro.

“Tra le tante amicizie importanti del padre – si legge nella nota -, ha ricordato con emozione quella che si era instaurata con il cantautore Lucio Dalla, accomunati da una grande passione per la musica. La sua è un’opera che non si limita a raccontare solo i fatti del passato, ma si sofferma anche sui cambiamenti della società, sui valori della politica e sull’importanza degli affetti. Stefania Craxi, sulla base di alcuni passaggi chiave del libro, ha offerto importanti spunti di riflessione, che hanno consentito ai partecipanti di interagire con lei, ponendo domande significative a cui l’autrice ha risposto sempre in maniera puntuale e precisa”.

“A Stefania Craxi va dato atto di essersi concessa ad uno straordinario excursus della sua vita, un tuffo capace di mostrare quanto difficile sia stato essere figlia di un leader forte e carismatico. Una figlia che si è fatta carico di difendere un’ingiustizia e che con orgoglio ne racconta i punti salienti della vita personale e familiare in un contesto di profondo dolore personale”, questo il commento del presidente Brizzi.

“La serata ha rappresentato l’occasione per riflettere e approfondire vicende storiche importanti della nostra Nazione che si intrecciano con l’esperienza personale e umana di un’esponente di rilievo della politica italiana contemporanea. Al termine della conviviale, la senatrice Craxi ha ricevuto dal presidente Brizzi il gagliardetto del Rotary Club Teramo ed è stata molto disponibile per le foto ricordo e per autografare le copie del suo libro”.