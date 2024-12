“ALL’OMBRA DELLA STORIA”: STEFANIA CRAXI PRESENTA IL SUO LIBRO A PESCARA

PESCARA – “Racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario. Vagando tra i ricordi, il volume narra le vicende della nostra famiglia, una famiglia allargata e una piccola, grande comunità politica e di amici che per anni ha condiviso tutto. In queste memorie oltre al profilo di un grande leader, tenace esuberante e sognatore, si intravedono i contorni di un intero Paese in grande trasformazione”.

Così Stefania Craxi che arriverà a Pescara giovedì 5 dicembre per presentare il suo libro, “All’ombra della storia” (Piemme edizioni), alle ore 18 all’auditorium Leonardo Petruzzi di piazza Garibaldi.

Ad annunciarlo, in una nota, è Luisa Taglieri, avvocato, responsabile regionale del Dipartimento Cultura di Forza Italia, organizzatrice e moderatrice dell’evento: “Ho voluto fortemente che la senatrice Craxi presentasse in Abruzzo il suo libro. Sarà un momento importante, quello che vivremo all’auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo, per poter illuminare una parte della storia della Repubblica italiana, di quella che viene denominata Prima Repubblica, di un leader e statista ma anche di un padre della propria famiglia naturale e della famiglia politica. Sarà un evento importante, a livello storico, che consentirà ai partecipanti di conoscere alcune verità”.

Ad intervistare l’autrice sarà la giornalista Sara Del Vecchio, dopo i saluti del sindaco Carlo Masci e dell’assessore Valeria Toppetti.

“Sono e sarò sempre dalla parte delle donne coraggiose che intraprendono percorsi importanti – dice l’assessore – Stimo molto la senatrice Stefania Craxi per l’impegno, la passione e la competenza con cui esprime il proprio contributo al bene comune come Istituzione della nostra Repubblica. Sarà molto interessante conoscere lo spaccato della sua vita personale e delle relazioni sociali da lei intessute, ripercorrendo le tappe della storia del nostro Paese”.