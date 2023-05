ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA: ASL L’AQUILA AVVIA RACCOLTA FONDI DIPENDENTI

L’AQUILA – “Di fronte al dramma che si trova ad affrontare l’Emilia Romagna, in prima linea in passato per prestare soccorso a una terra, la nostra, più volte colpita da tragedie, la Asl1 non ha potuto tirarsi indietro, avviando una raccolta fondi tra tutti i dipendenti per sostenere le persone e le comunità colpite”.

Lo fa sapere in una nota il direttore generale, Ferdinando Romano, che spiega: “la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila si mobilita in aiuto dell’Emilia Romagna per sostenere le popolazioni colpite dalle devastanti conseguenze dell’alluvione che ha flagellato la regione nei giorni scorsi”.

“Nonostante la situazione emergenziale che l’Asl si trova ad affrontare in seguito all’attacco hacker dello scorso 3 maggio, non si ferma la catena di solidarietà propria di questa azienda”, sottolinea Romano che proprio ieri, sul tema, nel corso dell’audizione della Conferenza dei Capigruppo, ha parlato di “un attacco esteso che ha interessato diverse realtà pubbliche a livello nazionale” che però non ha compromesso “i servizi di pronto soccorso, trasfusionale e la gestione dei pazienti oncologici”.