ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA, MELONI: “ORA ESENZIONI PER CITTADINI E IMPRESE”

ROMA – “I primi provvedimenti sono per l’emergenza, per esentare aziende e cittadini dal pagamento delle imposte, per fermare tutti gli adempimenti che le persone e le imprese non possono portare avanti”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro in prefettura a Ravenna con il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

“Dopodiché – ha aggiunto Meloni – bisogna lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima completa. Va fatto anche un lavoro sulla semplificazione delle procedure, e questa forse è una delle cose più strategiche ora”.

Sulle risorse, bisogna “cercare di concentrarle per spendere subito quello che possiamo spendere”, ha concluso la premier.