ALLUVIONE FLAGELLA EMILIA ROMAGNA, 14 MORTI, 15 SFOLLATI, PARTITI AIUTI ANCHE DALL’ABRUZZO

BOLOGNA – Il totale delle vittime per il maltempo in Emilia-Romagna è salito a 14, mentre il numero delle persone sfollate ha raggiunto quota 15mila

Nel ravennate scarseggiano cibo e acqua per gli sfollati e gli animali degli allevamenti.

Le previsioni a breve non accennano a migliorare, sono attese sulla regione precipitazioni diffuse ed è stata confermata l’allerta rossa sull’area che va da Bologna a Rimini.

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con le parti sociali della regione, incontrerà la premier Meloni e i ministri competenti. Fitto assicura: ‘Gli aiuti per risarcire l’Emilia-Romagna dei danni sono pronti ma non saranno utilizzati i fondi del Pnrr’.

Osservati speciali non solo il Savio, l’Idice, il Montone, ma anche il Panaro, il Reno, il Trebbia, i cui livelli continuano ad alzarsi e per il cui deflusso potrebbero essere necessarie delle giornate.

La Colonna Mobile della Protezione civile della Regione Abruzzo raggiungerà la zona di Cesena e Cervia nella giornata di oggi, per sostenere le impegnative attività di sgombero delle masserizie e del fango nelle abitazioni devastate dalla furia delle acque.

Ed infatti i mezzi che saranno utilizzati in questa fase saranno proprio quelli idonei a tale lavoro: minipale, idrovore, motopompe, moduli antincendio, un’autocisterna da 31.000 litri, generatori elettrici, attrezzature manuali, ma soprattutto la professionalità e la generosità dei volontari di Protezione civile abruzzesi che saranno coordinati dai funzionari dell’Agenzia regionale.

“Dopo Senigallia nel settembre scorso, siamo pronti per un’altra manifestazione di competenza e solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà – ha dichiarato Mauro Casinghini, Direttore dell’Agenzia di Protezione civile della Regione Abruzzo -. Sarà un impego non breve e non semplice che coinvolgerà il nostro volontariato, sempre pronto a rispondere in ogni situazione”

“Ancora una volta il cuore dell’Abruzzo e della sua gente raggiungerà chi ha bisogno – afferma Marco Marsilio, Presidente della Regione -. Siamo stati tutti impressionati da quanto abbiamo visto in questi giorni. Mi piacerebbe pensare che ogni cittadino di questa regione possa accompagnare con il pensiero ogni nostro volontario al lavoro nel fango, che desidero ringraziare sin da subito per la straordinaria disponibilità che dimostrano in ogni circostanza”.

L’attività sarà svolta in collaborazione con le colonne mobili delle Regioni Lazio ed Umbri

Ravenna è una città assediata dall’acqua. Per difenderla dall’inondazione è stato eretto un muro di terra all’altezza della zona commerciale di via Faentina. I tecnici hanno lavorato a lungo per provare a limitare l’eventuale afflusso delle acque di esondazione.

Intanto l’amministrazione comunale ha disposto l’immediata evacuazione dell’abitato di Serraglio comprendente diversi civici di via Canalazzo, via Code Rondine nonché le ultime case della via Faentina stessa. È obbligatorio per i residenti lasciare l’abitazione fino a cessato allarme. Al PalaCosta è stato allestito un punto di accoglienza.

Superlavoro per gli esperti del servizio meteo regionale dell’Emilia Romagna, in servizio 24H su 24, per i quali “la situazione permane molto critica”. Intanto ha ripreso a piovere un po’su tutta la Regione, più sulla parte centro occidentale, un po’ meno sulla Romagna. Le previsione anche per domani non sono buone: ancora pioggia su tutta la Regione, idem domenica, il tempo dovrebbe migliorare solo lunedì.

Causa alluvione, risultano al momento totalmente chiuse 544 strade tra comunali e provinciali, di cui 224 chiuse parzialmente. Complessivamente 255 a Bologna, 128 in provincia di Forlì-Cesena, 127 nella provincia di Ravenna e 34 nel riminese.

Sono invece 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati, anche in più punti (stesso dato di ieri): Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi, Rigossa, Savena.

Più di 15.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione, ma gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 8.000 hanno già trovato accoglienza in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti).

Da martedì 16 maggio sono 871 i Vigili del Fuoco coinvolti (tra Emilia-Romagna e altre regioni) con 313 mezzi utilizzati, che hanno consentito di eseguire (comprese le chiamate in corso), 4.092 interventi, di cui: 969 a Bologna, 984 a Forli’-Cesena, 247 a Rimini, 1.892 a Ravenna; 78 interventi sono stati effettuati con elicotteri (sempre dei Vigili del fuoco) e hanno permesso il salvataggio di 187 persone. 4 gli elicotteri del 118 disponibili sul territorio, dislocati a Pavullo (Mo), Parma, Bologna e Ravenna.

Intanto, è confermata anche per domani l’allerta rossa per criticità idraulica su: bassa collina, pianura e costa romagnola; pianura bolognese; per criticita’ idrogeologica su alta collina romagnola e collina bolognese. Allerta arancione per criticita’ idraulica su: alta collina e montagna romagnole, collina bolognese e pianura modenese; per criticità idrogeologica su: montagna, bassa collina, costa e pianura romagnola; montagna bolognese ed emiliana centrale; collina emiliana centrale.