L’AQUILA – “E’ con orgoglio che come abruzzesi abbiamo portato il nostro aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, come gli amici emiliani e romagnoli hanno fatto quando la nostra terra è stata ferita dei terremoti del 2009 e del 2016. Questa reciproca solidarietà, resa possibile da un sistema organizzato di protezione civile, rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro Paese”.

Ad affermarlo è Christian Rossi presidente del Nucleo operativo volontari Protezione civile (Nov-pc) di Tagliacozzo, intervistato assieme a Thomas Malatesta presidente del Pronto intervento volontario emergenze civili (Pivec) dell’Aquila, sulla loro attività, coordinata dall’Agenzia regionale di protezione civile, svolta in Emilia Romagna colpita da allagamenti, straripamenti e frane dal 2 al 17 maggio, provocando 15 morti, e determinando miliardi di euro di danni.

Il Pivec conta in Abruzzo 320 volontari, di cui 103 nel territorio aquilano, al Nov Pc di Tagliacozzo sessanta volontari, che frequentano periodiche esercitazioni per poter agire nel miglior modo e con condizioni di causa in tutti i teatri delle emergenze, come terremoti, alluvioni e incendi.

Le squadre abruzzesi hanno operato in particolare nel territorio di Cesena, una settimana senza pause, per liberare gli edifici privati pubblici dal fango e dall’acqua. Portando conforto alle popolazioni disperate e spaesate.

Spiega spiega Malatesta, “purtroppo a causa dei cambiamenti climatici assistiamo ad eventi metereologici estremi in modo sempre più frequente. A maggior ragione occorre investire sulla prevenzione con la messa in sicurezza del territorio, ed anche con interventi di normale manutenzione come ad esempio la pulitura delle caditoie lungo le strade, Ed è importante anche la formazione della cittadinanza, che a maggior ragione va coinvolta in efficaci esercitazioni in modo tale che sappia come comportarsi in caso di emergenza”.

