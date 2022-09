ALLUVIONE MARCHE: DA TOTO COSTRUZIONI UNA SQUADRA DI SOCCORSO CON MEZZI DI CARICO E TRASPORTO

CHIETI – Toto Costruzioni Generali ha accolto l’appello della Regione Marche e ha inviato, nella zona di Senigallia (Ancona), una squadra di soccorso con mezzi di carico e trasporto per sgomberare dai detriti alcune delle aree colpite dall’alluvione.

I veicoli messi a disposizione da Toto Generali Costruzioni sono in arrivo nel centro di Senigallia e, in stretto coordinamento con la Protezione Civile e il Comune, gli uomini della Toto andranno a ripulire la zona di via Verdi dal fango e dai detriti che si sono accumulati, a seguito della piena del Misa.

Una situazione che rende impossibile la circolazione su strada così come l’accesso a locali e abitazioni del piano strada. Le operazioni si concluderanno entro pochi giorni e i rifiuti raccolti verranno portati in un’apposita area individuata, in prossimità del vicino casello autostradale, per poi essere smaltiti.

“Vogliamo dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite da questa catastrofe. Come abruzzesi abbiamo vissuto in prima persona la tragicità di eventi che feriscono il territorio e ci siamo subito attivati per offrire il nostro contributo, il commento di Alfonso Toto, direttore generale dell’azienda.