ALLUVIONI IN ITALIA: METEOROLOGO BERNARDI, “UOMO NON SIA PRESUNTUOSO NEI CONFRONTI DELLA NATURA”

L’AQUILA – “Mai come nei confronti delle forze messe in campo dalla natura prevenire sarebbe meglio che curare anche perché, e dovremmo già saperlo, se l’uomo ha la presunzione di dominare la natura ha sbagliato proprio indirizzo. Quello che è successo in Romagna non è il primo caso di disastro alluvionale frutto del cambiamento climatico ne sarà l’ultimo. Tenersi pronti sarà determinante per salvare cose e soprattutto vite umane”.

Lo ha detto a Radio Evolution il meteorologo aquilano Stefano Bernardi, che ha offerto ai radioascoltatori una disamina degli eventi meteorologici che hanno caratterizzato il drammatico vissuto degli abitanti dell’ Emilia Romagna.

“Oggi fare le previsioni è più facile in virtù dell’avvento tecnologico che ha riguardato anche questa branca ma ciò non basterà se non si ricorrerà ad interventi fondati sulla prevenzione.

I fenomeni sono sempre più estremi e non basta essere bravi quando il danno dal maltempo è già stato prodotto. Mai come nei confronti delle forze messe in campo dalla natura prevenire sarebbe meglio che curare anche perché, e dovremmo già saperlo, se l’uomo ha la presunzione di dominare la natura ha sbagliato proprio indirizzo”, ha aggiunto.

Conferma poi: “quando le isobare vanno a pescare tra il mediterraneo e l’Africa per l’Italia sono sempre dolori dal punto di vista climatico”.

Ad aggravare la situazione, “il periodo siccitoso antecedente l’evento distruttivo (che non ha permesso un adeguato drenaggio dell’acqua); l’effetto stau prodotto dalla catena Tosco-Romagnola e il cambiamento climatico che sta enfatizzando gli effetti visto che sempre più fortemente condizionato risulta essere il contrasto tra correnti di differente provenienza”.

