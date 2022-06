ALPINIADI L’AQUILA: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Il Comando della Polizia municipale dell’Aquila rende noto che la viabilità urbana del centro storico subirà a partire da oggi alcune modifiche per lo svolgimento di eventi in centro storico.

In occasione delle “Alpiniadi Estive 2022” oggi pomeriggio è prevista la sfilata degli alpini, che dalla caserma Rossi in via Parrozzani raggiungerà la basilica di S. Bernardino. Dalle ore 16:00 fino alle ore 19:00, pertanto, saranno interdette al transito veicolare corso principe Umberto, via e piazza S. Bernardino.

Domani, venerdì 17 giugno, in occasione del primo appuntamento estivo con i “Venerdì in Centro”, è prevista la pedonalizzazione dalle 18:00 alle 23:00 di corso Federico II e piazza Palazzo.

Domenica prossimo, 19 giugno, dalle 14:00 alle 20:00, è previsto il divieto di transito e di sosta veicolare in piazza Duomo per le “Alpiniadi Estive 2022” e nella stessa fascia oraria sarà chiuso al traffico corso Federico II a partire dall’intersezione con via Battisti.

Sempre domenica, in occasione della festa religiosa del Corpus Domini, alle ore 19:00 partirà la solenne processione che dalla Basilica di S. Bernardino raggiungerà la chiesa di S. Maria del Suffragio in piazza Duomo, percorrendo via S. Bernardino e corso Vittorio Emanuele. Pertanto, al passaggio della processione, verrà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare nelle strade interessate.

Si invitano gli utenti a rispettare i segnali provvisori di divieto e obbligo collocati in loco e di utilizzare percorsi alternativi.