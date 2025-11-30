ALPINISTA MORTO IN NEPAL: A FARA SAN MARTINO L’ULTIMO SALUTO, RACCOLTA FONDI PER SUO PROGETTO EOLICO

30 Novembre 2025 20:42

Chieti - Cronaca

CHIETI – A Fara San Martino l’ultimo saluto a Paolo Cocco, il fotografo abruzzese di 41 anni morto a inizio novembre dopo essere stato travolto da una valanga, mentre tentava la scalata al Dolma Khang.

Tutto il paesino del Chietino si è raccolto attorno alla sua famiglia, nella sala consiliare del Comune, dove è stata posizionata l’urna con le ceneri di Cocco.

Presenti alla cerimonia anche i genitori di Marco Di Marcello, che era in missione con lui in Nepal e il cui corpo non è stato individuato.





L’ultimo saluto arriva all’indomani di una cerimonia di commemorazione che si è svolta ieri, quando in tanti hanno voluto ricordare Cocco, già vicesindaco, grafico e fotografo molto conosciuto.  Il suo sogno era quello di realizzare un mini impianto eolico in un villaggio del Nepal, a quattromila metri di altitudine.

Si è così deciso di avviare una raccolta fondi per realizzare il suo progetto.

Le iniziative sono state organizzate dal sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani, legato a Paolo da una profonda amicizia.

Proprio il primo cittadino ha accompagnato in Nepal la madre di Cocco, per sbrigare tutte le pratiche necessarie.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. ALPINISTA MORTO IN NEPAL: A FARA SAN MARTINO L’ULTIMO SALUTO, RACCOLTA FONDI PER SUO PROGETTO EOLICO
    CHIETI - A Fara San Martino l'ultimo saluto a Paolo Cocco, il fotografo abruzzese di 41 anni morto a inizio novembre dopo essere stato travolto da una...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: