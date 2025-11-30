ALPINISTA MORTO IN NEPAL: A FARA SAN MARTINO L’ULTIMO SALUTO, RACCOLTA FONDI PER SUO PROGETTO EOLICO

CHIETI – A Fara San Martino l’ultimo saluto a Paolo Cocco, il fotografo abruzzese di 41 anni morto a inizio novembre dopo essere stato travolto da una valanga, mentre tentava la scalata al Dolma Khang.

Tutto il paesino del Chietino si è raccolto attorno alla sua famiglia, nella sala consiliare del Comune, dove è stata posizionata l’urna con le ceneri di Cocco.

Presenti alla cerimonia anche i genitori di Marco Di Marcello, che era in missione con lui in Nepal e il cui corpo non è stato individuato.

L’ultimo saluto arriva all’indomani di una cerimonia di commemorazione che si è svolta ieri, quando in tanti hanno voluto ricordare Cocco, già vicesindaco, grafico e fotografo molto conosciuto. Il suo sogno era quello di realizzare un mini impianto eolico in un villaggio del Nepal, a quattromila metri di altitudine.

Si è così deciso di avviare una raccolta fondi per realizzare il suo progetto.

Le iniziative sono state organizzate dal sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani, legato a Paolo da una profonda amicizia.

Proprio il primo cittadino ha accompagnato in Nepal la madre di Cocco, per sbrigare tutte le pratiche necessarie.