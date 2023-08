ALPINO MORTO A L’AQUILA: ADDIO A CLAUDIO IANNI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “È un grande dolore per la comunità aquilana, e per me personalmente, l’improvvisa scomparsa dell’alpino Claudio Ianni, proprio nel momento più alto di commemorazione per le penne nere che, in questi giorni si apprestano a vivere l’evento ‘Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila'”.

Lo scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Esprimo il più sincero e sentito cordoglio a nome della Municipalità e mio personale. Abbraccio i famigliari tutti, i suoi amici e colleghi che per questa città sono fratelli e rappresentano un elemento caratterizzante e identitario. Avremo modo di ricordarlo ancora nei prossimi giorni”.