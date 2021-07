ALTA CUCINA: CHEF ROMITO, “IN AUTUNNO RISTORANTE NEL CUORE DI PARIGI, SFIDA AVVINCENTE”

CASTEL DI SANGRO – “Ad ottobre-novembre sono pronto per un’altra grande avventura: apriremo il quinto ristorante negli hotel Bulgari al centro di Parigi, un progetto avvincente nel cuore della patria dell’alta ristorazione.

Ad annunciarlo, nell”intervista ad Abruzzoweb lo chef tre stelle Niko Romito, 46enne di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila. Romito gestisce il ristorante Reale a “Casadonna”, ex monastero del ’500 e a Castel di Sangro e con la società Bulgari, tre ristoranti a Dubai, Pechino, Shanghai e Milano.

“E’ un progetto a cui stiamo lavorando da oltre 2 anni, mastodontico, impressionante per le dimensioni ma anche professionalmente per me. Non a caso ieri ho avuto una visita del pilastro della gastronomia mondiale, Alain Ducasse, venuto da Parigi a trovarmi e per trascorrere due giorni a Castel di Sangro. E’ stata l’occasione per ragionare ulteriormente su questo progetto, e su dove sta andando la cucina mondiale”