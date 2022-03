ALTA FORMAZIONE: ALL’UNIVERSITA’ DI TERAMO MASTER SU POLITICHE LAVORO

TERAMO – Un master di primo livello in grado di fornire formazione e professionalità necessarie per capire le dinamiche del mondo del lavoro e saper indirizzare l’offerta delle aziende.

È l’obiettivo principale che intende raggiungere il master “Servizi e Politiche per il lavoro”, organizzato dall’Università di Teramo in collaborazione con la Regione Abruzzo, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti e la fondazione Consulenti del lavoro della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

Le iscrizioni al master scadono il prossimo 21 marzo; potranno essere fatte on line sul sito dell’ateneo teramano.

“La sfida lanciata dall’Università di Teramo è molto interessante – ha commentato l’assessore alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale– ed è destinata ad aprire una nuova fase legata alla formazione di figure professionali interamente impegnate ad interpretare gli andamenti del mercato del lavoro. Per l’Abruzzo questo potrebbe rivelarsi decisivo nella fase di attuazione del programma nazionale Gol al quale la Regione sta lavorando e sul quale il Governo e le Regioni puntano molto incrementare gli indici di occupabilità”.

Realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’università degli studi Roma Tre, il master sarà coordinato dalla professoressa Daniela Todini e coinvolge le facoltà di Scienze politiche e Scienze della comunicazione.

Nasce per dare risposta all’esigenza manifestata da alcuni enti e organizzazioni di reperire risorse e profili professionali capaci di dialogare costantemente e in maniera costruttiva con tutti gli attori chiave del mercato del lavoro nel campo dei Servizi e delle Politiche per il lavoro, di supportare il sistema nella lettura dei fabbisogni professionali delle imprese, nel pianificare ed agire azioni ed interventi per una buona occupazione e per lo sviluppo del sistema economico-produttivo.