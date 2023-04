ALTA FORMAZIONE: QUARESIMALE, PUBBLICATA GRADUATORIA PER I VOUCHER

L’AQUILA – Sono oltre 1.200 gli studenti che usufruiranno del voucher di Alta Formazione.

Lo comunica l’assessore regionale all’Università e alla Formazione, Pietro Quaresimale, dopo che gli uffici hanno pubblicato le graduatorie provvisorie.

“L’Avviso ha ottenuto un grande riscontro tra gli studenti universitari e coloro che partecipano ad un master post universitario – ha ricordato l’assessore Quaresimale – Sono arrivate circa 4.000 istanze, di queste 3.536 sono risultate finanziabili, cioè avevano i requisiti di base indicati nell’avviso. Successivamente, in base alla risorse a disposizione è stato disposto il finanziamento per 1.212 voucher per un totale di contributi erogati superiore a 900 mila euro. Il voucher Alta formazione vuole venire incontro alle esigenze delle famiglie abruzzesi che devono sostenere i costi per l’istruzione universitaria, post universitaria e specialistica dei propri figli”.

“In questa edizione – aggiunge Quaresimale – abbiamo voluto allargare la platea dei potenziali beneficiari includendo nell’avviso anche i corsi post laurea, venendo incontro alle richieste che ci sono arrivate da varie categorie professionali”.

Quella pubblicata oggi è la graduatoria provvisoria. Dopo l’analisi di eventuali controdeduzioni che potrebbero arrivare da chi è stato escluso o da chi ritiene sottostimato il punteggio attribuitogli dalla commissione regionale, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Solo allora verranno erogate le risorse per ogni singolo voucher