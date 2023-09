ALTA FORMAZIONE: UN EVENTO ORGANIZZATO IL 3 OTTOBRE A SULMONA NELLA SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO

SULMONA – Conoscere le potenzialità dell’Istituto tecnico superiore (ITS) Efficienza energetica dell’Aquila: è questo il senso dell’evento organizzato al Centro per l’impiego di Sulmona che ospita, martedì 3 ottobre alle ore 11 presso la sede di via L’Aquila, i rappresentanti dell’ITS Energia che avranno modo di illustrare l’offerta formativa dell’istituto di Alta Formazione.

E’ il caso di ricordare che gli ITS sono istituti di Alta Formazione riconosciuti dalla Regione Abruzzo che erogano percorsi formativi altamente specializzati a giovani in possesso di diploma di scuola media superiore. La possibilità di acquisire specializzazione in un settore produttivo, in questo caso l’efficientamento energetico, permette di entrare con più facilità nel mondo del lavoro, alla disperata ricerca di figure altamente specializzate, grazie alla spendibilità del titolo sul mercato del lavoro. Non è un caso che l’87% degli studenti formati dagli ITS trova occupazione nel giro di un anno dalla specializzazione.

In questo senso il CPI di Sulmona per favorire l’incrocio domanda/offerta del lavoro si è resa disponibile ad ospitare una giornata informativa da parte dell’ITS Energia dell’Aquila. Ma l’appuntamento di martedì a Sulmona sarà anche l’occasione per conoscere tutta l’offerta di Alta Formazione che la Regione Abruzzo sostiene e finanzia e che per il cittadino è completamente gratuita. Sul territorio regionale insistono infatti, oltre a quello dell’Aquila, cinque ITS, che vanno dalla Meccatronica (Lanciano) all’agroalimentare (Teramo), dal turismo (Mosciano) alla moda (Pescara) fino alla mobilità sostenibile (Ortona). Per il biennio 2024-2025 la Regione Abruzzo si appresta ad erogare risorse per 11 milioni di euro che serviranno a finanziare almeno 20 corsi nei sei ITS regionali.