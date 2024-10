ALTA SARTORIA: TRA ROMA E PENNE ECCO IL MASTER ACCADEMICO IN MEANSEWAR DESIGNE

PENNE – Brioni e Accademia Costume & Moda (Acm) annunciano l’inizio, il prossimo 19 novembre, del primo Master Accademico di I Livello in Menswear Design, corso unico in Italia, focalizzato sull’abbigliamento maschile e destinato non solo alle nuove generazioni di designer, ma anche a chi desidera ampliare le competenze nella progettazione avanzata della moda.

Il master, con durata complessiva di un anno full time (1.500 ore), si svolge principalmente a Roma, nella sede storica di Accademia Costume & Moda – lezioni frontali, seminari con esperti e professionisti del settore, laboratori di ricerca e progettazione, esercitazioni – e a Penne (Pescara), negli atelier di Brioni, per il modulo relativo alla Modellistica.

Il nuovo Master è rivolto a chi abbia conseguito un Diploma Accademico di I livello o una Laurea, sia in discipline affini al corso di studi sia differenti, previa valutazione dell’idoneità da parte del Consiglio di Corso. Possono accedere anche professionisti con comprovata esperienza nel settore che desiderano perfezionare le proprie competenze. Dieci borse di studio, a parziale copertura della retta di frequenza, sono garantite ai migliori canditati da Brioni

Il percorso didattico si compone di: una induction, per creare una base di competenze condivise; una parte dedicata a progetti di ricerca, in cui gli studenti creano collezioni grazie al supporto di partner di settore; un tirocinio curriculare presso realtà nazionali del settore o svolgendo una work experience, per applicare le competenze apprese durante il corso; la prova finale, un progetto autonomo il cui scopo è lo sviluppo di una visione indipendente, personale e innovativa. Alla fine di ciascun progetto gli studenti sostengono una prova di valutazione del profitto per l’acquisizione dei crediti previsti (60 in totale).

Dall’alta sartoria all’industria, il Master declina competenze nei vari ambiti del settore menswear e si compone di diversi elementi: Storia della Moda, con un focus sulle uniformi maschili e sulla relazione con la contemporaneità; Modellistica; Tecnologie e applicazioni digitali; Tipologia dei materiali; attività formative sulla Progettazione della Professionalità, approfondimenti sull’Art Direction, analisi della Fenomenologia delle arti contemporanee. Il Master è a numero chiuso, le iscrizioni sono aperte fino all’8 novembre. Per accedervi è necessario superare un processo di ammissione basato su valutazione del curriculum, lettera motivazionale, portfolio e un colloquio con la Direzione Accademica.