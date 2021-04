ALTA VELOCITA’, ZENNARO: “PNRR LIBERA RISORSE ANCHE PER TRATTA TERAMO-ROMA”

TERAMO – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia 13,2 miliardi nei trasporti ferroviari ad alta velocità, tra cui la tratta Pescara-Roma, che farà risparmiare 1 ora e 20 minuti nel collegamento tra l’Abruzzo e la capitale”-

Lo dichiara il deputato della Lega, Antonio Zennaro.

“Si tratta di un’opera necessaria di modernizzazione che, rientrando nel Pnrr, andrà a liberare ingenti risorse, sia nel bilancio statale che in quello di Ferrovie dello Stato, risorse che potranno essere utilizzate per finanziare anche l’alta velocità Teramo-L’Aquila-Roma e il potenziamento delle linee ferroviarie locali, a completamento di uno sviluppo razionale delle infrastrutture di trasporto regionali, con significativi miglioramenti dei tempi di percorrenza internamente e verso le altre aree del Paese”, dice.

“Su questa opportunità bisogna iniziare a lavorare fin da subito a tutti i livelli istituzionali e in modo compatto tra le varie forze politiche e le categorie di settore, avere collegamenti più veloci risponde all’esigenza della nostra regione di stabilire connessioni efficaci sia per l’industria che per il turismo, ma anche per tutte le attività economiche e culturali che vedono impegnati molti abruzzesi soprattutto su Roma.” – conclude Zennaro.