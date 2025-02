ALTINO: ANZIANO SCOMPARSO DAL CENTRO VILLA AURORA, RICERCHE IN CORSO

ALTINO – Ore di apprensione ad Altino (Chieti) dove da questa mattina sono in corso le ricerche di Luigi Pozzi, che si sarebbe allontanato dal centro anziani Villa Aurora di Selva, in via Nazionale, dove è ospitato.

Indossa una giubbotto lungo marrone un cappellino scuro e pantaloni neri.

Sui social l’Amministrazione comunale ha diffuso anche una foto, lanciando un appello a chiunque dovesse avere informazioni a contattare i numeri 368503750- 3334986392.