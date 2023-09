FRANCAVILLA – La comunità di Crecchio si sta stringendo in queste ore intorno ai familiari e amici di Luca Fondati, morto a soli 24 anni ieri pomeriggio, per un incidente in sella alla sua motocicletta, a Francavilla, lungo in via Vittoria Colonna.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani, ha disposto il sequestro della moto. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Chieti per l’autopsia.

Luca lascia il padre Dario, la madre Antonella e il fratello Alessandro.

Luca Fondati, originario di Ortona, era una guardia giurata della Federalpol, aveva frequentato l’Istituto Nautico Acciaiuoli, durante l’estate aveva lavorato in alcuni stabilimenti balneari della costa teatina. Era un ragazzo solare e dinamico, ben voluto da tutti, con una grande passione per i motori. Il giorno dei funerali a Crecchio sarà lutto cittadino.

In base ad una prima ricostruzione, il 24enne, che indossava il casco, ha perso il controllo della motocicletta, che procedeva ad elevata velocità, dopo che una ruota aveva toccato un canale di scolo laterale alla strada. La moto si è dunque impennata ed è volata ricadendo nel cortile di una palazzina, il ragazzo è stato invece sbalzato per una trentina metri, impattando violentemente contro il muro di cinta di una abitazione. Inutili i soccorsi, Luca Fondati è morto sul colpo.