ALZHEIMER E DEMENZE: PIANO REGIONALE DA UN MILIONE PER POTENZIARE CURE E DIAGNOSI PRECOCE

L’AQUILA – Due delibere strategiche sono state approvate oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verí. Lo scrive la Regione Abruzzo in una nota.

La prima riguarda l’affidamento ad Areacom, l’Agenzia regionale per la committenza, della progettazione del sistema di logistica regionale farmaceutica integrata. Nello specifico si tratta di realizzare un progetto finalizzato all’istituzione di un sistema regionale di logistica per i farmaci e i dispositivi medici, a cui faranno riferimento le farmacie ospedaliere. Scopo della delibera è quello di individuare l’operatore economico più idoneo. Il costo della progettazione è di 150 mila euro.

La seconda delibera approvata in Giunta, riguarda invece il Piano di attività della regione Abruzzo 2024-2026 per la cura dell’alzheimer e delle demenze.

“L’obiettivo è quello del potenziamento della diagnosi precoce del Disturbo Neurocognitivo e lo sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica

clinica, mediante investimenti che comprendono anche l’acquisto di apparecchiature sanitarie, consolidando il rapporto con i servizi delle cure primarie”, spiega Verì.

“Va inoltre potenziata la diagnosi tempestiva e potenziata la sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure in tutti i contesti assistenziali. definizione di attività di sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di teleriabilitazione per favorire l’implementazione nella pratica clinica corrente, anche a partire dai risultati raggiunti con il precedente Fondo. Gli interventi previsti dal Piano si completano con il consolidamento e la diffusione della sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psicoeducazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza in tutti i contesti assistenziali (Centri per i disturbi cognitivi e demenze, Centri Diurni, RSA, cure domiciliari etc.) e nei diversi contesti di vita delle persone”.

Per la messa a terra del Piano sono previsti per la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila 279.185 euro; per la Asl Lanciano Vasto Chieti 316.054 euro; per la Asl di Pescara 282.208 euro e per la Asl di Teramo 213.368,23 euro. L’investimento complessivo è di 1.090.815,23 euro.