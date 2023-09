“AMA L’AQUILA”: ATTIVA L’APP PER ACQUISTARE BIGLIETTI E ABBONAMENTI

L’AQUILA – È attiva e scaricabile gratuitamente dagli stores IOS e Android “AMA L’AQUILA”, l’app ufficiale di Ama spa, l’Azienda per la mobilità aquilana.

Una volta creato il profilo utente (è presente anche un semplice ed intuitivo tutorial) sarà possibile acquistare tutte le tipologie di titoli di viaggio (abbonamenti, carnet e singoli biglietti) pagando in modo semplice e sicuro mediante carta di credito. Ogni acquisto sarà consultabile in tempo reale nel paniere dell’applicazione, con il ticket pronto per essere esibito, in formato digitale sul telefonino, al verificatore.

Anche la convalida del titolo di viaggio, sempre obbligatoria per ogni corsa, sarà semplice ed intuitiva: basterà inquadrare il QR Code presente su ciascun bus con il proprio cellulare.

“Chi vorrà usufruire di questa opportunità potrà fare a meno di dover ricordare documenti da presentare o titoli cartacei da portare al seguito, convalidare ed esibire. Per coloro che hanno meno familiarità con la tecnologia, comunque, vi sarà sempre la possibilità di acquistare biglietti o abbonamenti presso le abituali rivendite, come tabaccherie o edicole – spiegano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – Ringraziamo Ama per questo significativo impegno, finalizzato ad agevolare l’utenza, lavoratori, studenti e turisti che ricorrono al servizio di trasporto pubblico locale per gli spostamenti in città”.

“Si tratta di un piccolo passo in avanti per rendere il nostro servizio migliore, più efficiente, vicino alle esigenze di coloro che ne usufruiscono, nel segno di un processo di innovazione che, a breve, consentirà anche di effettuare il tracciamento in tempo reale e da remoto, dal sito o su smartphone, di tutti i mezzi Ama: minimizzare i tempi di attesa alla fermata consentirà ai cittadini di pianificare meglio il proprio tempo, i percorsi di interesse e i tempi di percorrenza”, aggiunge l’amministratore unico di Ama, Augusto Equizi.

Oltre che dall’Apple Store e dal Play store di Google è possibile scaricare l’app inquadrando il QR Code presente su tutti i bus Ama.