AMA L’AQUILA: D’ERAMO E IMPRUDENTE “GRAZIE A BERARDI RAGGIUNTO PAREGGIO DI BILANCIO”

L’AQUILA – “Nel 2017 l’AMA Spa era ad un passo dal fallimento, oggi Gianmarco Berardi riconsegna una società risanata, con una prospettiva di crescita e con un bilancio in pareggio” lo scrivono in una nota Luigi D’Eramo (Lega), deputato e segretario regionale, ed Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale, che aggiungono “Il gioco di squadra tra Regione, Comune e Ama spa, ci ha consentito di rimettere in piedi la partecipata del trasporto urbano, un’azienda fondamentale per la vita economica e sociale del territorio aquilano. Siamo orgogliosi del lavoro portato avanti da Gianmarco Berardi, coerente con il mandato che gli era stato affidato dal centrodestra aquilano; colui che, dalle ceneri della mala gestio del centrosinistra, ha portato il risanamento dei conti sotto gli occhi di tutti ” concludono.

