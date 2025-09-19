AMA L’AQUILA: LE RSU, “RIVEDERE CORSE, TRAGITTI E TURNI, UTILIZZARE BUS ELETTRICI GIA ACQUISTATI”

L’AQUILA – “Definire il servizio in base alla necessità di renderlo aderente all’esigenze di un’utenza fatta di persone che dovrebbero poter sempre più utilizzare il mezzo pubblico”, “riorganizzazione dei turni di lavoro con percorrenze giuste che consentano serenità nella guida”, “l’immediata messa in servizio di tutti gli autobus elettrici nuovissimi non ancora a disposizione”.

Sono le istanze delle rsu dell’Ama, la società dei trasporti del Comune dell’Aquila, che ha avviato un confronto mediante l’attivazione del tavolo tecnico condiviso con l’assessore Paola Giuliani e composto da azienda e rappresentanze sindacali aziendali, chiamato a misurarsi sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale.

LA NOTA

Obiettivo di tale riorganizzazione è definire il servizio in base alla necessità di renderlo aderente all’esigenze di un’utenza fatta di persone che dovrebbero poter sempre più utilizzare il mezzo pubblico per recarsi a lavoro e per ogni necessità, in particolare per gli anziani e per studenti di ogni fascia, con una attenzione a tutti gli universitari che scelgono la nostra città e che si aspettano di avere servizi adeguati.

Tale riorganizzazione passa da una rivisitazione delle linee e conseguentemente anche dalla riorganizzazione dei turni di lavoro con percorrenze giuste che consentano serenità nella guida, evitando di andare di corsa e di creare quindi quei disagi che troppo spesso subisce l’utenza.

Le percorrenze ipotetiche, infatti, spesso non coincidono con quelle reali del traffico cittadino che in molti orari limita la velocità commerciale e di questi aspetti dobbiamo tener conto unitamente ad altro elemento fondamentale quale quello degli “strumenti di lavoro” (autobus) che devono essere adeguati e sicuri per l’utenza e per i conducenti.

Per queste ragioni viviamo come urgenza l’immediata messa in servizio di tutti gli autobus elettrici nuovissimi non ancora a disposizione.

Il tavolo tecnico ha già raggiunto primi risultati di riorganizzazione delle linee che renderanno un collegamento costante, frequente e rapido (al netto dei lavori stradali) Terminal – Centro (Fontana e Via XX settembre) – Ospedale/ Università, con le nuove linee che saranno alternate ad alcune già esistenti. Unire a queste novità gli interventi di miglioramento sulle frazioni rappresenta lo step che ci vede impegnati.

Di certo, quale precondizione del percorso da compiere insieme, abbiamo convenuto di confrontarci avendo sempre in mente di portare alla cittadinanza tutta un servizio puntuale e di qualità.

La città oltre all’ordinario, si appresta a vivere la ribalta nazionale quale Capitale della Cultura: riteniamo che la nostra azienda sia, per via naturale, un asset importante per il successo degli eventi collegati.

Anche noi ci uniamo agli auguri di buon inizio anno scolastico e, come detto all’interno dell’azienda, siamo consapevoli di doverlo affrontare tra tante difficoltà con spirito di sacrificio, abnegazione, collaborazione.

Ci aspettiamo che prosegua il nostro confronto unitamente al rispetto da parte dell’amministrazione comunale degli impegni assunti.

Grazie per l’attenzione. Cgil L’Aquila per conto di tutte le RSA Ama