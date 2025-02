AMADORI: SINDACATI PROCLAMANO LO SCIOPERO PER IL PRIMO MARZO

MOSCIANO SANT’ANGELO – Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil di Teramo, unitamente alla RSU della All Coop di Mosciano (gruppo Amadori), hanno proclamano lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e di ogni forma di flessibilità e una prima giornata di sciopero per sabato 1 marzo 2025 con presidio davanti all’azienda a partire dalle ore 6.

L’annuncio arriva, a detta dei sindacati, “dopo oltre due anni di trattativa infruttuosa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale”, “preso atto dell’indisponibilità dell’azienda a dare risposte concrete alle richieste economiche e normative avanzate in piattaforma – si legge in una nota – e sentiti i lavoratori e le lavoratrici riuniti in assemblea nei giorni 21, 22, 24 febbraio 2025”.