AMARCORD DI EX DIPENDENTI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DELL’AQUILA TRA POESIA, MUSICA E BUON CIBO

L’AQUILA – Ieri sera, in un noto ristorante aquilano, si sono ritrovati, dopo gli anni bui trascorsi a causa del Covid, alcuni ex operatori dei vari uffici del Palazzo di Giustizia.

Hanno partecipato, oltre agli ex impiegati, anche Augusto Pace, stimato magistrato già Presidente della sezione Penale della Corte, Maurizio Capri, Presidente dell’Ordine degli avvocati aquilani e l’ex Dirigente della Corte di Appello e della Procura della Repubblica, Daniele Galgani.

Tra le signore intervenute, una delle più festeggiate è stata Magda Micheli, che ha iniziato la sua carriera come Direttore di Cancelleria presso il Tribunale e l’ha conclusa come Direttrice presso gli uffici dell’Inps della nostra città e la signora Loreta Mattei che lavorò per alcuni anni gli uffici della Corte.

Presenti funzionari, come riferisce il cancelliere cavalier Claudio Cucchiella, che hanno fatto la storia nei vari uffici giudiziari, veri ed importanti punti di riferimento per decenni, per magistrati, avvocati e colleghi: Beniamino D’Eramo, Renzo Marrelli, Aldo Di Pietro, Tommaso Cialone, Pasquale Giuliani, Franca Cetra, Alfredo Colantoni, Antonina D’Ascenzo.

Ognuno dei presenti ha attinto nella scatola dei propri ricordi, avvenimenti e aneddoti. Sono stati ricordati, tra l’altro, alcuni sfortunati colleghi scomparsi da tempo, come Sebastiano Di Pietro, Marina Di Mattia, Simonetta Ferracci e, per ultima, nel 2022 la prematura scomparsa di Franca Buccella.

Ci sono stati anche vari momenti di allegria con canzoni e musica varia con la partecipazione di tutti i presenti guidati e accompagnati dalla chitarra di Gino Milano. Non poteva mancare il sonetto di Claudio Cucchiella intitolata “L’ultima poesia giudiziaria” scritta dall’autore, molto apprezzata dai presenti e recitata a coronamento della magnifica serata di festa.

Tutto si è concluso con l’intervento dell’avvocato. Maurizio Capri, il quale ha ringraziato i presenti per l’invito ricevuto e si è complimentato con l’autore della poesia per la sensibilità emersa tra le righe della stessa.