AMARENA: IN CENTINAIA A MANIFESTAZIONE PESCINA, “ORSO MARSICANO PRIORITA’ PER TUTTI”

PESCINA – “L’orso bruno marsicano è una priorità per tutti: ora non domani”; “Sono andata nel bosco per dire all’orso di stare attento agli umani”; “Basta sparare”.

Sono solo alcuni dei messaggi comparsi su cartelli e magliette di centinaia di persone che questa mattina a Pescina (L’Aquila) hanno partecipato alla manifestazione in memoria dell’Orsa Amarena, uccisa con un colpo di fucile la scorsa settimana a San Benedetto dei Marsi.

“Questi eventi non dovrebbero davvero più accadere. Il Parco non è più tutelato come prima. Oggi le norme fanno sì che il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sia quasi alla stregua di un parco giochi”, le parole di Pierluigi Vinciguerra di Italia Nostra.

I dettagli dell’appuntamento sono stati illustrati ieri a Pescara nel corso di una conferenza stampa.

“Hanno aderito alla manifestazione istituzioni, partiti, aree protette e cittadini. Saremo tutti alle 10 a Pescina per ricordare l’Orsa Amarena che era diventata un simbolo dell’Abruzzo, ma anche per sollecitare un nuovo rapporto con la fauna perché assistiamo a un clima pesante, anche di odio, oggi, verso la fauna selvatica e crediamo che possa esserci invece un nuovo modo di convivenza con i grandi carnivori”.

Filippo Marchetti di ‘Salviamo L’Orso’ ha aggiunto: “Salviamo l’Orso chiede un inasprimento delle pene per coloro che si macchiano di reati contro gli animali. Nel caso ci fosse il rinvio a giudizio del responsabile ci costituiremo parte civile”.

“Vogliamo ribadire che l’Orso lo salviamo tutti insieme – ha ribadito Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo – a partire dal lavoro delle istituzioni, in primis il lavoro del Parco e quindi massimo sostegno al Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. La Regione deve continuare a lavorare sulla convivenza e dobbiamo lavorare anche per superare questo momento di criticità che nella sua tristezza ci vede costretti, insieme alle altre associazioni, a costituirci come parti civili in un eventuale procedimento giudiziario”.

Alla manifestazione hanno aderito: Wwf Italia, Lipu, Lav, Enpa, Legambiente, Lndc Animal Protection, Dalla parte dell’Orso, Salviamo l’Orso, Rewilding Appenines, Sezioni riunite d’Abruzzo di Italia Nostra, Cai Abruzzo, Orso and friends, Associazione di Promozione Sociale Dfp Villavallelonga, Le Pine, Coop. Ecotur, Coop. Il Bosso, FederP.A.T.E.-Confesercenti Abruzzo, Mountain Wilderness Abruzzo, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Europa Verde – Verdi L’Aquila, Sinistra Italiana Abruzzo.