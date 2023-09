SAN BENEDETTO DEI MARSI – “È la prima volta che affrontiamo una situazione del genere, non era mai stata uccisa una mamma orsa con i cuccioli nella storia del Parco, esiste un protocollo per il recupero dei piccoli, ma non era mai stato attivato, c’è differenza tra il dire e il fare. Ieri abbiamo avvistato un solo cucciolo, stiamo cercando di capire se sia sempre lo stesso oppure sono i due fratelli divisi”.

Sono le parole del direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise Luciano Sammarone a 72 ore dalla morte dell’orsa Amarena, uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) nella notte del 31 agosto.

Per la vicenda, accusato del reato 544bis del codice penale (uccisione di animali), è indagato il 56enne Andrea Leombruni.