AMATRICE-L’AQUILA: E’ POLEMICA, “MARSILIO INGRATO, MERITO V LOTTO PEZZOPANE, PIETRUCCI E LEGNINI”

L’AQUILA “Il presidente Marco Marsilio dica la verità sul V lotto della dorsale Amatrice- Montereale – L’Aquila! i veri attori sono stati la deputata Stefania Pezzopane, il consigliere Pierpaolo Pietrucci i Sindaci e il Commissario Giovanni Legnini che hanno lavorato in sinergia per l’approvazione del progetto grazie alla disponibilità del Governo e Parlamento ad assecondare la proposta del fondo complementare di 1.780 milioni per i crateri sismici 2009 e 2016/17″.

Così in una nota il Pd di Montereale, dove ieri c’è stato l’incontro per la presentazione dei lavori del Lotto V per la Dorsale Amatrice – Montereale – L’Aquila. Un’opera strategica non solo per il territorio ma per tutta la dorsale appenninica frutto di lunghi anni di lavoro che oggi vede la completa realizzazione.

“Dispiace constatare l ‘ingratitudine da parte del Presidente Marsilio , protagonista insieme al vice presidente Emanuele Imprudente, l’assessore alle aree interne Guido Liris, il sottosegretario alla giunta Umberto D’Annuntiis, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi , che ha dichiarato ‘Abbiamo intercettato le risorse giuste nella maniera giusta, con le necessarie procedure per rispondere tempestivamente ai problemi del territorio e garantire la realizzazione di questa arteria che, io spero, nel versante laziale possa poi procedere con altrettanta velocità verso Amatrice’. Non è cosi !!! Dica il Presidente quali sono le risorse intercettate”.

“Le risorse ” intercettate” a parere del Presidente Marsilio sono i fondi PNRR/ sisma,come ha bene sottolineato il Sindaco Giorgi, soldi disponibili che impongono una veloce realizzazione degli interventi , gli stessi sottolineiamo noi per cui il suo partito lo stesso del Sindaco Biondi Fratelli D’Italia ha votato contro . Riguardo le procedure, il ringraziamento va all’ingegner Antonio Marasco, capo compartimento Anas Abruzzo che in tempi celeri ha redatto il progett0, conclude la nota.