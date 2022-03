AMAZON: “AZIENDA CONTINUA AD ASSUMERE, IN ABRUZZO ALTRI MILLE POSTI DI LAVORO ENTRO TRE ANNI”

PESCARA – “Amazon è presente in Abruzzo con un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino entrato in attività nel Febbraio 2020. Qui l’azienda ha creato circa 60 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino superando le stime iniziali di 20. Inoltre, Amazon ha recentemente annunciato l’apertura nel 2022 di un nuovo centro di distribuzione a San Salvo, in provincia di Chieti, che permetterà all’azienda di creare, entro tre anni dall’apertura, ulteriori 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato”.

È quanto si legge in una nota del colosso dell’e-commerce nella quale viene ricordato: “Amazon ha creato in Italia più di 4.500 posti di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2021. Superando del 50% il piano annunciato lo scorso giugno, oggi in Italia Amazon impiega più di 14.000 dipendenti a tempo indeterminato. L’azienda ha più che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti in Italia dalla fine del 2019, quando impiegava 6.900 persone”.

E ancora: “Amazon è diventata un importante creatore di posti di lavoro in Italia, offrendo in tutto il Paese opportunità lavorative stabili e ben remunerate, sostenendo la ripresa e la digitalizzazione dell’economia italiana. Amazon ha ottenuto dal Top Employers Institute la certificazione Top Employer Italy nel 2021 e nel 2022, che riconosce la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Itali”a.

Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti, che ha analizzato i bilanci delle grandi aziende private in Italia, “Amazon è quella che in termini assoluti ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni (tra il 2011 e il 2020). In media, dall’avvio delle attività in Italia nel 2010, ogni settimana Amazon ha creato più di 24 posti di lavoro a tempo indeterminato”.