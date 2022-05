AMBIENTE: A PESCARA 1° FORUM TRANSIZIONE ECOLOGICA, DIRETTA CONFERENZA STAMPA

ESCARA – “Terrà – 1° Green Forum della Transizione Energetica”: è il titolo della prima edizione dell’evento nazionale che si svolgerà a Pescara dal 25 al 27 maggio prossimi. La tre giorni è promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato all’Energia, il Comune di Pescara e la Fondazione PescarAbruzzo. L’iniziativa sarà presentata in una conferenza stampa in programma lunedì alle ore 11, nella sala Corradino D’Ascanio della sede del Consiglio regionale in piazza Unione a Pescara. Ad illustrare le caratteristiche del Forum saranno l’assessore regionale all’Energia Nicola Campitelli e il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

Abruzzoweb segue l’evento in diretta



Nella tre giorni si dibatterà di tematiche di grande attualità alla presenza di esperti, amministratori e politici: tra gli argomenti posti nei numerosi tavoli, industria, energia e fonti alternative, economica circolare e rifiuti e benessere e qualità della vita. Alla base del Forum il progetto “Terrà, l’Ambiente in cui vivremo”: ‘Terrà’ “tiene insieme la forza e il significato ampio della parola ‘Terra’ con la declinazione al futuro segnando una direzione e un monito – spiegano i promotori -. ‘Terrà’ vuole parlare dell’Ambiente in cui vivremo e tratterà i temi della sostenibilità, della tutela dell’Ambiente e della transizione energetica”. L’organizzazione e la comunicazione sono curati dalla società Mirus di Pescara.