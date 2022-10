MONTESILVANO: DOPO ANNI DI ATTESA SI SBLOCCA BONIFICA DEFINITIVA DISCARICA VILLA CARMINE

MONTESILVANO – “Per la definitiva bonifica della discarica di villa Carmine, in coerenza con i più recenti indirizzi europei e nazionali abbiamo individuato una soluzione che garantirà la massima sicurezza sanitaria e ambientale ai cittadini e al patrimonio naturale e, al contempo, si permetterà il rilancio dell’area attraverso lo sviluppo di attività produttive sostenibili in grado di produrre ricchezza”.

Cosi l’assessore regionale della Lega, Nicola Campitelli, dopo l’incontro di ieri insieme al Presidente Marco Marsilio, al Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, al consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, al direttore di ARTA Maurizio Dionisio, del direttore di ARAP Antonio Morgante e dei rappresentanti dei comuni di Montesilvano e Città Sant’Angelo, con cui è stata condivisa la soluzione definitiva per la bonifica di villa Carmine, individuate le risorse finanziarie necessarie ed è stato dato mandato ad ARAP di redigere il progetto operativo che dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile. Grande soddisfazione da parte di tutti è stata espressa per il risultato conseguito che è fondamentale per il ripristino e il rilancio produttivo di un’area degradata in stato di abbandono da troppi anni.

“Attribuisco questo risultato – ha proseguito Campitelli – all’eccellente lavoro di squadra che ha liberato le migliori sinergie in grado di affrontare un problema e di trasformarlo in un’opportunità di sviluppo e benessere per il territorio attraverso gli strumenti finanziari messi a disposizione dall’Europa e dal Governo nazionale. Tantissimi sono i risultati raggiunti in questi anni di governo regionale in cui abbiamo dovuto affrontare e superare difficoltà non prevedibili a causa delle continue emergenze scoppiate ma tanto lavoro ci resta ancora da fare perché abbiamo l’obiettivo di promuovere e consolidare azioni concrete di sviluppo per il benessere delle presenti e future generazioni. La strada è tracciata – ha concluso l’assessore – e ho la serenità e la convinzione che tantissimi altri traguardi riusciremo a tagliare proprio perché in Regione abbiamo costruito una squadra coesa e competente che lavora, anteponendo su tutto, il bene dell’Abruzzo e dei suoi cittadini”.