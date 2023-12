AMBIENTE: FDI, DDL PER ISTITUZIONE CAPITALE ITALIANA MOBILITA’ SOSTENIBILE

ROMA – “Con questo disegno di legge si intende diffondere una nuova visione di città, dolce ed intermodale accessibile a tutti e che vada verso il rispetto dell’Ambiente con l’obiettivo di azzerare le emissioni”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, durante la presentazione del ddl ‘Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile’, di cui è primo firmatario, svoltasi oggi in Sala Nassirya al Senato.

“Al ministero delle Infrastrutture verrà istituita una commissione di esperti che valuterà i progetti e il vincitore avrà una dotazione di un milione di euro da destinare alla sua realizzazione. La Capitale zero, dove partirà per la prima volta questo ambizioso progetto, sarà Termoli, la città in cui verrà realizzata una giga factory per la produzione di batterie per veicoli elettrici nel 2026. Sono molto soddisfatto di tutti gli stakeholders che hanno partecipato oltre che del coinvolgimento dei rappresentanti del mondo universitario, a dimostrazione che questo disegno di legge coglie nel segno ponendo le basi per le città del futuro”, prosegue.

Per il senatore Etel Sigismondi, capogruppo della commissione Ambiente in Senato, quello presentato oggi è “un disegno di legge importante perché genera una sana competizione tra i comuni su tematiche centrali come l’Ambiente e la mobilità. Inoltre – aggiunge – oltre all’istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile, il ddl prevede l’introduzione di un nuovo strumento di programmazione. Il ‘Piano Nazionale d’Azione’ redatto dal ministero delle Infrastrutture ogni 3 anni con l’obiettivo di stabilire i traguardi da raggiungere nel triennio in oggetto. Mentre il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche rappresenta un altro obiettivo, quello di rendere sempre più consapevoli e attive le nuove generazioni. L’ulteriore dimostrazione di come la decarbonizzazione, la sostenibilità e la transizione ecologica siano tra i punti cardine del programma politico di Fratelli d’Italia”, conclude.