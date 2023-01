PESCARA – È stata trovata a Pescara un’autoambulanza rubata alla Croce Rossa Italiana dell’Aquila.

Il mezzo era parcheggiato in via Raffaello. Sul posto, dopo la segnalazione della presenza del veicolo, è intervenuta la Polizia, che si sta occupando di tutte le verifiche del caso. Stando alle prime informazioni, l’ambulanza sarebbe stata rubata questa mattina nella sede del Comitato dell’Aquila della Cri. Indagini in corso.