“AMBULANZE SUL MARE”: PRESENTATO A PESCARA IL PROGETTO ASL IN VISTA DELLA STAGIONE ESTIVA

PESCARA – È stato presentato ufficialmente questa mattina, nella Sala Riunioni della Direzione Generale della ASL di Pescara, il progetto “Ambulanze del Mare”, un potenziamento estivo del sistema di emergenza territoriale attivato dalla ASL di Pescara per rispondere alla crescente domanda sanitaria lungo la fascia costiera durante i mesi estivi.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, l’Onorevole Guerino Testa, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Vice Sindaco del Comune di Montesilvano Paolo Cilli, il Direttore Amministrativo della ASL Francesca Rancitelli, il Direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza e Direttore della UOC SUEM 118 della ASL di Pescara Aurelio Soldano, l’Assessore del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, la Responsabile dei Servizi della Protezione Civile di Montesilvano Diletta Rosa e il Vicepresidente dell’ODV “Life Pescara” Maurizio Petaccia.

Con l’arrivo della stagione turistica, il litorale della provincia di Pescara registra un significativo aumento della popolazione e, di conseguenza, un forte incremento delle chiamate al Numero Unico delle Emergenze e degli accessi al Pronto Soccorso, spesso per problematiche di lieve o media entità. Per far fronte a questa criticità, la UOC SUEM 118 della ASL di Pescara ha attivato, in convenzione con l’ODV “Life Pescara” e la Protezione Civile di Montesilvano, un servizio dedicato operativo dal 1° luglio al 31 agosto 2025, con il contributo delle Amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano e della Fondazione PescarAbruzzo.

Il progetto prevede tre ambulanze di tipo MSAB (con infermiere a bordo), dislocate in punti strategici: a Montesilvano (area nord), a Pescara centro e a Pescara sud (Lido D’Annunzio – Polizia di Stato). I mezzi, attivi in orario diurno e con diverse articolazioni settimanali, saranno impiegati su attivazione della Centrale Operativa 118 Pescara-Chieti, che ne regolerà l’intervento in base alla priorità clinica e alla localizzazione della chiamata.

«Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli – vi sono il potenziamento della risposta sanitaria per eventi a bassa e media complessità direttamente sul posto, la riduzione degli accessi impropri in ospedale e la garanzia di un presidio territoriale costante nelle ore di massima affluenza. Il progetto offre vantaggi significativi in termini di rapidità d’intervento, trattamento precoce di patologie tempo-dipendenti e snellimento del carico ospedaliero, contribuendo alla sicurezza di turisti e residenti».

A sottolineare l’impatto concreto dell’iniziativa è intervenuto anche il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza, Dr.Aurelio Soldano: «Questo è il secondo anno di attivazione delle Ambulanze del Mare. L’anno scorso abbiamo gestito circa 250 interventi, tra cui arresti cardiaci, annegamenti e ictus: patologie tempo-dipendenti in cui la tempestività fa la differenza. Un risultato particolarmente rilevante è stato l’abbattimento del tasso di ospedalizzazione in Pronto Soccorso di circa il 40%, un dato che contribuisce concretamente a ridurre la pressione sulla struttura ospedaliera, soprattutto nei mesi critici dell’estate. Come Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza, sottolineo il valore trasversale di questo progetto: non riguarda solo il 118, ma l’intero sistema di emergenza. È un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra enti diversi e che funziona proprio perché fondata sul lavoro di squadra. Nessuno da solo può fare la differenza, ma insieme possiamo salvare molte vite».

“Ambulanze del Mare” si configura come una buona pratica regionale, fondata su un modello di integrazione tra sistema sanitario, istituzioni locali e realtà del volontariato. Il progetto valorizza la gestione extraospedaliera delle emergenze, promuovendo una sanità di prossimità efficace, tempestiva e coerente con i principi della medicina territoriale”.