AMERIGO VESPUCCI A ORTONA: GRUPPO TOTO PARTNER “STORICO EVENTO”, COLOSSO ABRUZZESE DA’ IL BENVENUTO

ORTONA – Un evento storico per l’Abruzzo: oggi il veliero Amerigo Vespucci, la “nave più bella del mondo”, fa tappa nel porto di Ortona, dove rimarrà fino a domenica.

Questa visita, la prima in assoluto in Abruzzo, che vede la presenza tra gli altri del premier, Giorgia Meloni, è stata resa possibile anche grazie al contributo di Toto Holding, “partner orgoglioso di questo evento straordinario”, che con i suoi vertici ha dato il benvenuto alla Nave: Toto Holding è a capo di un gruppo industriale, colosso nazionale ed internazionale, profondamente legato alle sue solide radici in terra d’Abruzzo, che ha dato i natali al suo patron, Carlo Toto.

Secondo quanto si è appreso, il Gruppo, in campo con sue controllate in particolare nei settori delle costruzioni, delle energie rinnovabili e nella gestione di infrastrutture pubbliche come le autostrade abruzzesi e laziali A24-A25, ha voluto fortemente questa tappa per sottolineare il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo della Regione.

In tal senso, il Gruppo, tra i numerosi progetti in ambito infrastrutturale per l’Abruzzo, ha in programma importanti investimenti per la creazione di una filiera eolica italiana, con l’obiettivo di contribuire alla transizione energetica e alla crescita sostenibile del territorio.

L’arrivo del Vespucci ad Ortona si inserisce nel contesto del Tour Mondiale 2025, un viaggio che porterà la nave scuola della Marina Militare Italiana a solcare i mari di tutto il mondo, diffondendo un messaggio di italianità, eccellenza e tutela dell’Ambiente.

Costruito nei cantieri di Castellammare di Stabia e varato nel 1931, l’Amerigo Vespucci è un simbolo dell’ingegno e della maestria italiana: ad oggi è la nave più antica della Marina Militare.

La definizione lusinghiera utilizzata per questo veliero manda indietro le lancette del tempo al 1962 quando nel mezzo del mar Mediterraneo Nave Vespucci incrociò la portaerei americana USS Independence. Gli americani chiesero di identificarsi e la risposta fu: “Nave Scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana”, così dalla portaerei arrivò la risposta rimasta nella storia: “You are the most beautiful ship in the world”, siete la nave più bella del mondo.

Ma non finisce qui perché a rafforzare la definizione ci pensarono ancora una volta gli americani ben 60 anni dopo la prima. Nel 2022 la portaerei USS George H.W. Bush incrociò Nave Vespucci nel mar Adriatico e il comandante chiese via radio se si trattasse del veliero Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. Ricevuto il sì, la risposta dalla portaerei fu: “After 60 years you’re still the most beautiful ship in the world“, dopo 60 anni siete ancora la nave più bella del mondo.

Oltre al suo ruolo di nave scuola per gli allievi della Marina Militare, Nave Vespucci è impegnata da oltre trent’anni nella tutela dell’ambiente, collaborando con organizzazioni come UNICEF, Marevivo e WWF. Attraverso le sue missioni diplomatiche, è un ambasciatore dell’Italia nel mondo, portando con sé i valori e le tradizioni del nostro Paese.

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci ad Ortona è un’occasione unica per celebrare la storia, la cultura e l’eccellenza italiana, e per sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese per la crescita del territorio.

Gli americani hanno ragione, Nave Vespucci è davvero la nave più bella del mondo. Un’eccellenza tutta italiana racchiusa nel suo motto: “Non chi comincia ma quel che persevera” e Toto Holding è orgogliosa di una partnership che rafforza il suo essere “Innovatori per tradizione”.