“AMITERNUM SU DUE RUOTE”: IL PROGETTO CICLOTURISTICO CHE CONIUGA SOSTENIBILITA’ E CULTURA

L’AQUILA – Si chiama “Amiternum su due ruote” il progetto del Comune dell’Aquila vincitore del bando nazionale “Bici in Comune”, finanziato con 103.000 euro dal ministero per lo Sport e i Giovani.

Pensato in collaborazione con il Museo nazionale d’Abruzzo, prevede la realizzazione di un percorso cicloturistico che vede al centro il parco archeologico di Amiternum.

Lungo il tracciato saranno installati pannelli informativi e segnaletica turistica dotata di un codice QR, oltre a due box per il ricovero delle biciclette equipaggiati con prese per la ricarica delle e-bike. Il progetto include anche eventi di promozione dell’uso della bici.

L’intervento, cofinanziato dal Comune con 20mila euro, è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i comuni di San Benedetto dei Marsi e di Pizzoli (quest’ultimo in partenariato con Barete), risultati vincitori per la provincia dell’Aquila, e il direttore del Munda, Federica Zalabra.

“Quale miglior volano della proclamazione dell’Aquila a Capitale italiana della Cultura 2026 può accelerare il raggiungimento degli obiettivi proposti di valorizzazione culturale di un sito archeologico che affonda le sue radici in età romana? – commenta in una nota il sindaco Pierluigi Biondi – Grazie a questo progetto, il nostro patrimonio storico si lega alla promozione del turismo lento, a beneficio della salute pubblica, del benessere collettivo e dell’ambiente, incentivando l’uso della bicicletta come pratica sportiva e mezzo alternativo all’auto”.

Nel corso della conferenza è stata anche sottolineata la particolare attenzione dell’amministrazione alla promozione di stili di vita sani e sostenibili.

In tale contesto, è stata annunciata l’approvazione, nella stessa giornata, da parte della Giunta comunale dello schema di convenzione per la concessione di biciclette agli studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale che frequentano le istituzioni cittadine, grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto europeo Life2 e che consentirà di ottenere circa 50 biciclette elettriche.

“Si tratta di una misura concreta – aggiunge l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – che si aggiunge al successo registrato con l’iniziativa di erogazione di oltre 2mila incentivi ai residenti per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. L’Aquila continua così a investire in mobilità sostenibile e innovazione, puntando su infrastrutture ciclabili, accessibilità e coinvolgimento attivo dei cittadini”.