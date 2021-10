AMMINISTRATIVE ABRUZZO: TUTTI E CINQUE I GRANDI COMUNI VANNO AL BALLOTTAGGIO, RISULTATI DEFINITIVI

L’AQUILA – Sarà ballottaggio, in programma il 17 e 18 ottobre prossimi, in tutti e cinque i comuni sopra i 15 mila abitanti e fide clou dalla valenza politica in Abruzzo. A Vasto, Sulmona e Francavilla è in vantaggio il candidato del centrosinistra, a Lanciano quello del centrodestra, mentre a Roseto in pole il civico Mario Nugnes.

Il centrosinistra canta vittoria visto che i suoi candidati sono in testa a Vasto e Francavilla, dove già amministrava, sfiorando la vittoria al primo turno, e per l’ottima performance a Sulmona, dove vacilla la roccaforte del civico Andrea Gerosolimo, con centrodestra arrivato terzo . Il centrodestra può rivendicare di aver quasi strappato al centrosinistra Lanciano, roccaforte dem e di aver vinto in numerosi comuni sopra i 5mila abitanti.

Il sito del Ministero degli Interni, Eligendo, ha registrato un fortissimo ritardo nel pubblicare i dati ufficiali dei comuni maggiori, arrivati solo durante la notte

A Vasto dem Francesco Menna, conta di essere confermato al secondo mandato, come accaduto con il suo predecessore, Luciano Lapenna, e raccoglie al primo turno 46,27%, con 39 sezioni scrutinate su 44,. Insegue centrodestra di Guido Giangiacomo 20,01% che al secondo turno dovrebbe fare un mezzo miracolo. Candidata con Giangiacomo la consigliera regionale della Lega, Sabrina Bocchino. Una performance, quella del centrodestra, senz’altro deludente.

Terza la civica Alessandra Notaro al 18,21%.

Il Movimento 5 stelle, con Dina Carinci, a capo del progetto civico ChiAmaVasto è intorno al 10%. Voto superiore alla media, ma in quella che era data come roccaforte pentastellata.

L’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, 3,74%. Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali”, ottiene l’ 1,24%

A Lanciano, risultati definitivi, è invece il centrodestra dell’avvocato Filippo Paolini, ad aver sifiorato la vittoria al primo turno con il 49,92%, ci sarà dunque il ballottaggio, con Leo Marongiu, 40enne presidente del consiglio uscente della giunta di centrosinistra di Mario Pupillo, è al 42,47%

Il Movimento 5 stelle di Sergio Furia, ha preso il 4,90% Ivaldo Rulli, funzionario Asl, vdi Rilanciamo Lanciano al 2,71% . In questo caso il centrodestra parte dunque fortemente avvantaggiato.

A Francavilla sfiora la vittoria al primo turno Luisa Russo, che a ottenuto, dato definitivo, il a48,56%, ma dovrà affrontare al secondo turno il candidato del centrodestra Roberto Angelucci ben distanziato al29,63%

Il candidato del Movimento 5 stelle, Livio Sarchese non è andato oltre il 7,58%, il civico Franco Moroni al 5,99%

A Roseto sarà ballottaggio tra il civico Mario Nungnes, sostenuto dall’ex deputato Cesare Sottanelli, coordinatore regionale di Azione, 30,81% con e il candidato di centrodestra William Di Marco, al 22,46%, e che ha tra i candidati il deputato della Lega, Giuseppe Bellachioma e la consigliera regionale Simona Cardinali.

Terzo con il 21,68% l’ex deputato e ed ex consigliere regionale Tommaso Ginoble di Italia Viva, che sarà ora determinante per il ballottaggio

Fuori dai giochi il sindaco uscente del centrosinistra, Sabatino Di Girolamo, 13,60% e Rosaria Ciancaione, 13,43% che saranno determinanti per il secondo turno.

Sorpresa a Sulmona, dove primo è il candidato del centrosinistra appoggiato anche dal Movimento 5 stelle Gianfranco Di Piero al 39,65%, che parte in vantaggio al ballottaggio che sarà contro la coalizione civica di Andrea Gerosolimo 34,16%. Gerosolimo è ex assessore di centrosinistra della giunta di Luciano D’Alfonso, eletto con Abruzzo civico, e poi costante spina nel fianco dell’ora senatore. Marito del sindaco di Prezza e consigliere regionale Marianna Scoccia.

Delude il candidato del centrodestra Vittorio Masci, al 23,45% sostenuto da quattro liste: Lega, Fdi e Fi. Ma ora i suoi elettori saranno determinanti per il secondo turno. Con un bel dilemma, visto che la Lega in particolare, nella coalizione di centrodestra, di Gerosolimo non ne vuol sapere e lo attaccato a testa bassa durante tutta la campagna elettorale.

La candidata civica Elisabetta Bianchi ha preso il 2,74%

Primo partito in città il Pd, nella coalizione rosso-gialla, in realtà M5s non sfonda e si attesta al 4% mentre si registra la performance a sostegno di Di Piero della civica Sulmona Libera e forte. Smentiti i sondaggi diramati prima del voto da centrodestra e civici di Gerosolimo.

Occhi puntati anche sui comuni sopra i 5mila abitanti: sono in provincia di Chieti San Giovanni Teatino e Casalbordino, in provincia di Pescara Manoppello, Popoli e Collecorvino, In provincia di Teramo Bellante e Castellalto.

Il centrodestra con Gilberto Petrucci mantiene Penne, con 47,4%, che rappresenta la continuità con l’amministrazione uscente. Centrodestra vince anche con Giorgio De Luca a Manoppello e a Collecorvino con l’elezione a sindaco di Paolo D’Amico.

A Tagliacozzo confermato sindaco Vincenzo Giovagnorio, unico candidato che ha superato il quorum, a Popoli eletto sindaco Moriondo Santoro, a Bellante Giovanni Melchiorre.

Vittime eccellenti di questa tornata elettorale, il consigliere regionale della Lega Simone Angelosante, non confermato sindaco di Ovindoli, e l’ex consigliere regionale e sindaco uscente Angelo Di Paolo, in quanto a Canistro è stato sconfitto il candidato a lui vicino Ermero Antonini, battuto da Gianmaria Vitale.

Comuni più piccoli al voto sono Carapelle Calvisio, 85 abitanti, e Calascio, 137 abitanti, in provincia dell’Aquila.

Coinvolti in totale 278.555 elettori. L’affluenza in Abruzzo è stata del 61,27%, nelle precedenti amministrative dell’ottobre dell’anno scorso era stato del 66,77%. La percentuale abruzzese è però superiore a quella italiana, del 59,53%.

A seguire aggiornati in tempo reale i risultati ufficiali del Ministero dell’Interno.

VASTO

39 sezioni su 44

Francesco Menna (centrosinistra): 46,27%

Partito democratico – Sinistra per Vasto – Avanti Vasto – Filo Comune – Città Virtuosa – Moderati per Vasto – Futuro e sviluppo per Vasto

Guido Giangiacomo (centrodestra): 20,01%

Forza Italia – Fratelli d’Italia – Lega – Vasto Futuro – Movimento Vasto

Alessandra Notaro: 18,21%



La Buona Stagione – Per Vasto – Azione – Vasto 5.0

Dina Carinci (Movimento cinque stelle): 10,54%

Movimento 5 Stelle – ChiAma Vasto – Vasto d’Amare

Angela Pennetta: 3,74%

L’arcobaleno – L’orizzonte è Vasto

Anna Rita Carugno: 1,24%

Ora rispetto per gli animali

LANCIANO

44 sezioni su 44

Filippo Paolini (centrodestra): 49,92%

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia, Udc, Autonomi e Partite Iva Alleanza con Paolini – F – Lanciano che verrà- Libertà in Azione – Nuova Lanciano

Leo Marongiu (centrosinistra): 42,47%

Lanciano in Comune – Progetto Lanciano – Lanciano x Tutti – Lanciano Vale – Uniti x Lanciano

Sergio Furia (movimento 5 stelle): 4,90%

Movimento 5 stelle

Ivaldo Rulli: 2,71%

Rilanciamo Lanciano

FRANCAVILLA

22 sezione su 22

Luisa Russo (centrosinistra): 48,56%

Partito democratico- Antonio Luciani 2021-2026 – Insieme siamo Francavilla – Francavilla in azione – Alleanza democratica

Roberto Angelucci (centrodestra): 29,63%

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia – Angelucci sindaco – Abruzzo indipendente – Udc – Noi per Francavilla

Livio Sarchese (Movimento 5 stelle): 7,58%

Movimento 5 stelle – Si amo Francavilla

Franco Moroni: 5,99%

Francavilla nel cuore – Nuove prospettive – Cambiamo con Toti

Camillo Paolini: 3,92%

Aria nuova

Moreno Bernini: 1,99%

Uniti a sinistra

Gianluca Baldassarre: 1,19%

Lista civica Gianluca Baldassarre

Carmine Montebello: 1,13%

Lista etica Montebello

ROSETO DEGLI ABRUZZI

23 sezioni su 24

Mario Nugnes: 30,81%

Roseto in Azione – Under nuove energie per Roseto – Operazione Turismo – Casa Civica, Altra Città, Volt – Sport e Civismo – Fare per Roseto

William Di Marco (centrodestra): 22,46%

Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia – Identità Culturale Rosetana

Tommaso Ginoble: 21,68%

Ginoble Sindaco – Per Roseto – Bella Roseto – Roseto Attiva

Sabatino Di Girolamo (centrosinistra): 13,43%

Di Girolamo Sindaco – Partito Democratico – Lista Uniti per Roseto

Rosaria Ciancaione 11,63%

(Movimento 5 stelle): 8,82’Altra Idea di Roseto 21.0 – Partito Europa Verde

SULMONA

25 sezioni su 26

Gianfranco Di Piero (centrosinistra – M5s): 39,65%

Partito democratico – Movimento cinque stelle – Sbic – Sulmona liberi e forti – Intesa per Sulmona

Andrea Gerosolimo: 34,16%

Avanti Sulmona – Fare Sulmona – Sulmona al centro – Territorio futuro – I democratici – Popolo di Sulmona – Sulmona città d’arte

Vittorio Masci (centrodestra): 23,45%

Forza Italia – Lega – Fratelli d’Italia – Masci sindaco

Elisabetta Bianchi: 2,74%

Direzione Sulmona

Comuni sopra i 5mila abitanti

SAN GIOVANNI TEATINO: eletto sindaco Giorgio Di Clemente

PENNE: eletto sindaco Gilberto Petrucci

MANOPPELLO: eletto sindaco Giorgio De Luca

POPOLI: eletto sindaco Moriondo Santoro

BELLANTE: eletto sindaco Giovanni Melchiorre

COLLECORVINO: eletto sindaco Paolo D’Amico

CASALBORDINO : eletto sindaco Filippo Marinucci

TAGLIACOZZO: eletto sindaco Vincenzo Giovagnorio

Gli altri comuni al voto in provincia dell’Aquila

ALFEDENA: ELETTO SINDACO Luigi Milano

BISEGNA: ELETTO SINDACO Antonio Mercuri

CALASCIO: ELETTO SINDACO Paolo Baldi

CAMPOTOSTO: ELETTO SINDACO Ercole Di Girolami

CANISTRO: ELETTO SINDACO Gianmaria Vitale

CARAPELLE CALVISIO: ELETTA SINDACO Rosella Galasso

CAPITIGNANO: ELETTO SINDACO Franco Pucci

CASTELVECCHIO CALVISIO: ELETTA SINDACO Luigina Antonacci

CERCHIO: ELETTO SINDACO Gianfranco Tedeschi

CIVITA D’ANTINO: ELETTO SINDACO Sara Cicchinelli

CIVITELLA ROVETO: ELETTO SINDACO Pierluigi Oddi

COCULLO: ELETTO SINDACO Sandro Chiocchio

FOSSA: ELETTO SINDACO Fabrizio Boccabella

OFENA: ELETTO SINDACO Antonio Silveri

ORTONA DEI MARSI: ELETTO SINDACO Giuseppe Buccella

PERETO: ELETTO SINDACO Giacinto Sciò

PREZZA: ELETTA SINDACO Marianna Scoccia

RIVISONDOLI: ELETTO SINDACO Giancarlo Iarussi

SCONTRONE: ELETTO SINDACO Francesco Melone

SECINARO: ELETTA SINDACO Noemi Silveri

VILLALAGO: ELETTO SINDACO Fernando Gatta

ORTUCCHIO: ELETTO SINDACO Raffaele Favoriti

OVINDOLI: ELETTO SINDACO Angelo Ciminelli

ROCCARASO: ELETTO SINDACO Francesco Di Donato

SAN VINCENZO VALLE ROVETO: ELETTO SINDACO Carlo Rossi

SCURCOLA MARSICANA: ELETTO SINDACO Nicola De Simone

TORNIMPARTE: ELETTO SINDACO Giammario Fiori

Gli altri comuni al voto in provincia di Chieti

CASOLI: ELETTO SINDACO Massimo Tiberini

CARUNCHIO: ELETTO SINDACO Gianfranco D’Isabella

CASACANDITELLA: ELETTO SINDACO Alessandro Monaco

CASALANGUIDA: ELETTO SINDACO Luca Conti

CELENZA SUL TRIGNO: ELETTO SINDACO Walter Di Laudo

COLLEDIMACINE: ELETTO SINDACO Andrea Schina

DOGLIOLA: ELETTO SINDACO Giovanni Giammichele

FARA SAN MARTINO: ELETTO SINDACO Antonio Tavani

LAMA DEI PELIGNI: ELETTO SINDACO Tiziana Di Renzo

LENTELLA ELETTO SINDACO Marco Mancini

PENNADOMO: ELETTO SINDACO Domenico D’Angelo

PIETRAFERRAZZANA: ELETTO SINDACO Ciro Carpineta

QUADRI: ELETTA SINDACO Assunta Fagnilli

ROCCA SAN GIOVANNI: ELETTO SINDACO Fabio Caravaggio

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA: ELETTO SINDACO Antonio Masciarelli

SANT’EUSANIO DEL SANGRO: RIELETTO SINDACO Raffaele Verratti

SCERNI: ELETTO SINDACO Daniele Carlucci

TUFILLO: ELETTO SINDACO Ernano Marcovechio

Gli altri comuni al voto in provincia di Pescara

CIVITELLA CASANOVA: ELETTO SINDACO Marco D’Andrea

CUGNOLI: ELETTO SINDACO Giancarlo Sciarra

PESCOSANSONESCO: ELETTO SINDACO Nunzio Di Donato

PICCIANO: ELETTO SINDACO Vincenzo Catani

SERRAMONACESCA: ELETTO SINDACO Sebastiano Massimiano

TOCCO DA CASAURIA: ELETTO SINDACO Riziero Zaccagnini

SANT’EUFEMIA A MAIELLA: ELETTO SINDACO Francesco Crivelli

Gli altri comuni al voto in provincia di Teramo

BASCIANO: ELETTO SINDACO Alessandro Frattaroli

CASTELLALTO: ELETTO SINDACO Aniceto Rocci

BISENTI: ELETTO SINDACO Renzo Saputelli

COLONNELLA: ELETTO SINDACO Biagio Massi

PIETRACAMELA: ELETTO SINDACO Antonio Villani

CORTINO: ELETTO SINDACO Marco Tiberii