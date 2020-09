COMUNALI, TUTTI I RISULTATI IN ABRUZZO A CHIETI BALLOTTAGGIO DI STEFANO-FERRARA

L’AQUILA – Scrutini in corso dalle 9 di questa mattina per le elezioni amministrative in Abruzzo.

Ieri si sono recati alle urne il 67,4% degli abruzzesi aventi diritto al voto, il dato italiano è del 65,2%.

Ad essere chiamati al voto in Abruzzo anche per le comunali 187 mila cittadini: in provincia dell’Aquila sono 48 i Comuni interessati, 5 in provincia di Teramo, 5 in Provincia di Chieti e 4 in provincia di Pescara.

Partite più attese quelle di Chieti e Avezzano, rispettivamente di oltre 50mila e 40mila abitanti, per cui è previsto il ballottaggio se nessun candidato supererà il 50 per cento.

Altre sfide pesanti, quelle nei comuni con più di 5mila abitanti: Celano, Castel di Sangro e Carsoli in provincia dell’Aquila, Guardiagrele, in provincia di Chieti, Montorio al Vomano in provincia di Teramo.

Con 20.000 schede scrutinate a Chieti scrutinate il candidato del centrodestra Fabrizio Di Stefano, della Lega è al 37,3%, pari a 7.337 voti.

Al secondo posto, e dunque il ballottaggio, Diego Ferrara, candidato del centrosinistra al 21,8%, pari a 4.295, terzo il civico Bruno Di Iorio, sostenuto dall’assessore di Forza Italia Mauro Febbo, in dissenso con il suo partito, e da Italia Viva, con 4.139 voti al 21,04%. A seguire il civico Paolo De Cesare al 12,7%, 2.495 voti e Luca Amicone del Movimento 5 stelle al 7,05%, 1.385 voti.

Alle elezioni comunali di Avezzano con 20 sezioni che hanno completato lo scrutinio su 48 è in vantaggio con 33,75% (3.252 voti) il candidato civico ed ex sindaco Giovanni Di Pangrazio, alla testa di ben 8 liste.

Dietro di lui è testa a testa tra il leghista Tiziano Genovesi, candidato per il centrodestra, e Mario Babbo, candidato civico con l’appoggio del Partito Democratico.

Genovesi consolida però il vantaggio, con il 21,67% e 2088 voti, Babbo è dietro con il 19,76% pari a 1.904 voti.

Al 17,33% Anna Maria Taccone, civica sostenuta da Forza Italia, con 1.669 voti.

Poi il civico di centrodestra Antonio Del Boccio con 578 voti, il 6%, infine Nicola Stornelli, di Avezzano bene in Comune, con 144 voti.

A Montorio al Vomano con il 44,2% vince Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, tornato nella sua terra d’origine. Disfatta per il centrosinistra più o meno civico e diviso, con Alessandro di Giambattista al 30% ed Eleonora Magno ferma al 24,7% e

Donatello Di Prinzio è sindaco a Guardiagrele, con il 48,7%.



Non c’è storia a Castel di Sangro, dove il sindaco uscente, e presidente della Provincia, Angelo Caruso civico di centrodestra, ha ottenuto l’83,6% pari a 3.173 preferenze.

A Celano si conferma il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Settimio Santilli, lo sfidante del centrosinistra Gesualdo Ranalletta si ferma al 36,6%

Vittoria di misura a Carsoli per il sindaco uscente Velia Nazzarro sullo sfidante sostenuto dal Pd, ex partito di Nazzarro, con il 50,6 contro il 49,3% di Domenico D’Antonio.

Tutti i risultati definitivi, con relativi link, vengono man mano riportati qui di seguito.

La giornata di ieri è stata invece segnata dalla schiacciante vittoria dei Sì al referendum costituzionale. Gli abruzzesi vogliono, senza se e senza ma, la riduzione di un terzo dei parlamentari, ritenuti evidentemente in numero eccessivo e troppo costosi: si è consumata infatti una schiacciante vittoria del Sì con 73,76 % dei Sì, contro un misero 26,24 % dei No, pari rispettivamente a 384.565 elettori, contro 136.805.

In Italia, con tutte le 61.622 sezioni scrutinate, i Sì sono risultati pari al 69,62 %, i No 30,38%. Questo significa che in Abruzzo si passerà, alle prossime elezioni politiche da 14 a 9 posti per i deputati, e da 7 a 4 per i senatori.

Tornando alle amministrative: nel comune di Bisenti, di circa 1.800 abitanti, in provincia di Teramo, sarà commissariato fino alle prossime elezioni che avverranno nel 2021. In corsa una sola lista, quella guidata dal candidato sindaco Marcello De Antoniis. Non è stato raggiunto il quorum: si è registrato un 39,64% mentre occorre un 50% più uno dei votanti per validare la tornata elettorale.

Nel comune di Elice, in provincia di Pescara ha superato invece il quorum del 50% Gianfranco De Massis, sindaco uscente ed unico candidato, che dunque si riconferma primo cittadino.

I RISULTATI DEFINITIVI

ELEZIONI CHIETI

LUCA AMICONE (Movimento 5 Stelle)

BRUNO DI IORIO (Forza Chieti, Chieti Viva, Bruno Di Iorio Sindaco Per Chieti, Azione Democratica)

FABRIZIO DI STEFANO (Lega, Fratelli d’italia, Udc, Giustizia sociale, Ideabruzzo: Popolo della famiglia, Cambiamo chieti)

DIEGO FERRARA (Partito Democratico, Ferrara Sindaco, Chieti Per Chieti, La Sinistra Con Diego Sindaco)

PAOLO DE CESARE (Chi ama Chieti, Azione politica, Chieti c’e, La teatinità)

ELEZIONI AVEZZANO

TIZIANO GENOVESI (Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Cambiamo futuro)

GIANNI DI PANGRAZIO (Riformisti per Az, Uniti per Avezzano, Azione civica per Avezzano, Io sto con Avezzano, Patto per la Marsica, Avezzano libera, Avezzano al centro)

ANNA MARIA TACCONE (Forza Italia, Siamo Avezzano, Io ci sono per Avezzano, Avezzano domani)

MARIO BABBO (Partito democratico, Generazione+, Avezzano in prima linea, Avezzano viva, Fuori centro, Patto civico per Avezzano:

ANTONIO DEL BOCCIO (Io per Avezzano, Civilta’ italiana)

NICOLA STORNELLI (Avezzano bene comune)

ELEZIONI CELANO: ELETTO SETTIMIO SANTILLI

SETTIMIO SANTILLI (Una città da amare) 4.127 voti (63,36%)

GESUALDO RANALLETTA (Per Celano) 2.387 voti (36,64%)

ELEZIONI GUARDIAGRELE: ELETTO DONATELLO DI PRINZIO

DONATELLO DI PRINZIO (Progetto Per Guardiagrele) 2.268 voti (48,73%)

SIMONE DAL POZZO (Guardiagrele Il Bene In Comune) 2.218 voti (40,51%)

GIANNA DI CRESCENZO (Guardiagrele Per Tutti) 589 voti (10,76%)

ELEZIONI MONTORIO: ELETTO FABIO ALTITONANTE

ELEONORA MAGNO (Montorio guarda avanti): 24,73%

ALESSANDRO DI GIAMBATTISTA (Impegno comune): 31,06%

FABIO ALTITONANTE (Un’altra Montorio) 44,21%

ELEZIONI CASTEL DI SANGRO: ELETTO ANGELO CARUSO

ANGELO CARUSO (Continuità per il progresso): 3.173 voti (83,68%)

DANIELE MARINELLI (Progetto Comune): 619 voti (16,32%)

ELEZIONI CARSOLI: ELETTA VELIA NAZZARRO

VELIA NAZZARRO (Vivere Carsoli): 1.644 voti (50,66%)

DOMENICO D’ANTONIO (Unione civica): 1.600 voti (49,34%)

GLI ALTRI COMUNI

PROVINCIA TERAMO

CASTELLI- ELETTO SINDACO RINALDO SECA;

ISOLA DEL GRAN SASSO – ELETTO ANDREA IANNI;

CASTEL CASTAGNA – ELETTA ROSANNA DE ANTONIIS;

BISENTI ( non raggiunto quorum, Comune commissariato);

PROVINCIA L’AQUILA

BARISCIANO – ELETTO SINDACO FABRIZIO D’ALESSANDRO;

ACCIANO – ELETTO FABIO CAMILLI;

CAPESTRANO – ELETTO ANTONIO D’ALFONSO;

CAGNANO AMITERNO – ELETTA ISIDE DI MARTINO;

PIZZOLI – ELETTO GIANNI ANASTASIO;

MOLINA ATERNO – ELETTO LUIGI FASCIANI;

CASTEL DEL MONTE – ELETTO MATTEO PASTORELLI;

COLLEPIETRO – ELETTO MAURO COLANGELI;

FAGNANO ALTO – ELETTO FRANCESCO D’AMORE;

FONTECCHIO – ELETTA SABRINA CIANCONE;

NAVELLI -ELETTO PAOLO FEDERICO;

OCRE – ELETTO GIAMMATTEO RIOCCI;

ROCCA DI CAMBIO – ELETTO GENNARINO DI STEFANO;

SAN BENEDETTO IN PERILLIS – ELETTA LAURA D’ABRIZIO;

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – ELETTO ANTONIO DI BARTOLOMEO;

POGGIO PICENZE – ELETTO ANTONELLO GIALLORETO;

TIONE DEGLI ABRUZZI – ELETTA SINDACO STEFANIA MARIANI;

VILLA SANTA LUCIA -ELETTO ANTONIO CIOTTI;

PESCINA – ELETTO MIRKO SAURI;

CAPPADOCIA -ELETTO LORENZO LORENZIN;

ROCCA DI BOTTE – ELETTO FERNANDO ANTONIO MARZOLINI;

COLLARMELE – ELETTO ANTONIO MOSTACCI;

AIELLI – ELETTO ENZO DI NATALE;

SANTE MARIE – ELETTO LORENZO BERARDINETTI;

COLLELONGO – ELETTA ROSANNA SALUCCI;

MAGLIANO DEI MARSI -ELETTO PASQUALINO DI CRISTOFANO;

CASTELVECCHIO SUBEQUO – ELETTA MARISA VALERI;

CASTEL DI IERI – ELETTO FERNANDO FABRIZIO;

CANSANO – ELETTO LUCA MALVESTUTO;

ATELETA – ELETTO MARCO PASSALACQUA;

CORFINIO – ELETTO ROMEO CONTESTABILE;

ANVERSA DEGLI ABRUZZI – ELETTO GIANNI DI CESARE;

BUGNARA – ELETTO GIUSEPPE LO STRACCO;

ROCCA PIA – ELETTO PASQUALE BERARDUCCI;

GAGLIANO ATERNO -ELETTO LUCA SANTILLI;

VILLETTA BARREA – ELETTA SINDACO GIUSEPPINA COLANTONI;

ROCCACASALE – ELETTO ENRICO PACE;

OPI – ELETTO ANTONIO DI SANTO;

PETTORANO – ELETTO ANTONIO CARRARA;

RAIANO -ELETTO MARCO MOCA;

VITTORITO – ELETTO CARMINE PRESUTTI;

GORIANO SICOLI -ELETTO RODOLFO MARCANGELI;

PESCOCOSTANZO – ELETTO ROBERTO SCIULLO;

VILLA SANT’ANGELO -ELETTO DOMENICO NARDIS;

PROVINCIA PESCARA

TORRE DE’ PASSERI – ELETTO SINDACO GIOVANNI MANCINI;

CARPINETO DELLA NORA – ELETTA DONATELLA ROSINI;

CIVITAQUANA -ELETTO SAMUELE DI PROFIO;

ELICE – ELETTO SINDACO GIANCARLO DE MASSIS

PROVINCIA CHIETI

GUILMI – ELETTO SINDACO CARLO RACCIATTI;

PALENA – ELETTO CLAUDIO D’EMILIO;

FILETTO (ballottaggio tra i due candidati sindaci Marilena Ruscitelli e Rocco Di Nanno)

