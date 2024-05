L’AQUILA – Presentate le liste per le amministrative dell’8 e 9 giugno, con il termine scaduto ieri alle 12, sono 98 i comuni abruzzesi che si preparano ad andare al voto.

Tra i più popolosi, in provincia di Pescara il capoluogo Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo, Rosciano, Cappelle sul Tavo, In provincia di Teramo, Giulianova, Atri, Campli, Corropoli, Mosciano Sant’Angelo, Sant’Egidio alla Vibrata. In provincia di Chieti Torrevecchia Teatina Bucchianico e Castel Frentano. In provincia dell’Aquila Capistrello e Civitella Roveto.

Di seguito le liste dei Comuni in aggiornamento (click sui link).

PESCARA

A Pescara, 119.000 abitanti, corrono il sindaco uscente di Forza Italia Carlo Masci con sei liste, per il centrosinistra il civico Carlo Costantini, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, anche lui con cinque liste, c’è poi l’ex consigliere regionale M5s, ora civico Domenico Pettinari, con due liste e infine per Italia Viva, Gianluca Fusilli, ex parlamentare del Pd, ora il lizza con la lista Stati uniti d’Europa.

CARLO MASCI

CARLO COSTANTINI

GIANLUCA FUSILLI

DOMENICO PETTINARI

MONTESILVANO

A Montesilvano, 53.402 abitanti, seconda città più popolosa al voto, due i candidati sindaci in campo: il sindaco uscente Ottavio De Martinis, della Lega, ma in rotta con il suo partito, candidato per la coalizione di centrodestra, che avrà cinque liste: la civica Montesilvano sceglie, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Montesilvano in Comune, la Lega e l’Udc. A sfidare De Martinis per il campo largo del centrosinistra Fabrizio D’Addazio, con quattro liste, la sua civica, il Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e sinistra.

OTTAVIO DE MARTINIS

LE LISTE A SOSTEGNO DI DE MARTINIS

FABRIZIO D’ADDAZIO

Fabrizio D’Addazio sindaco

PD

M5S

Alleanza Verdi e Sinistra

GIULIANOVA

A Giulianova sarà sfida tra il sindaco uscente della Lega Jwan Costantini, a capo della coalizione di centrodestra, la consigliera comunale uscente Alberta Ortolani, per Pd, M5s e cittadino governante, e Daniele Di Massimantonio, sostenuto da Unione Popolare, Nos-Noi e Sinistra Italiana.

LISTE COSTANTINI

NOI MODERATI

LISTE ALBERTA ORTOLANI

LISTE DANIELE DI MASSIMANTONIO

CITTA’ SANT’ANGELO

A Città Sant’Angelo, 14.799 abitanti, corre il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Matteo Perazzetti, che sarà sfidato dal civico di centrosinistra, l’avvocato Ugo Di Silvestre, già componente del cda della Saga ed ex commissario del conservatorio di Pescara, ex assessore.

PINETO

A Pineto, 14.538 abitanti, il centrodestra ha candidato Cleto Pallini, ex vicesindaco della giunta Pd di Luciano Monticelli, e che è ora in Italia viva, il centrosinistra risponde con Alberto Dell’Orletta avocato e vicesindaco uscente, dopo che il sindaco Robert Verrocchio si è dimesso, per candidarsi, senza successo alle regionali del 10 marzo.

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

PROVINCIA DI CHIETI

Altino (3.075)

Ari (1.068)

Bomba (727)

Borrello (306)

Bucchianico (4.980)

Canosa Sannita (1.288)

Carpineto Sinello (530)

Casalincontrada (3.011)

Castel Frentano (4.262)

Civitaluparella (292)

Civitella Messer Raimondo (790)

Colledimezzo (439)

Crecchio (2.628)

Cupello (4.748)

Fara Filiorum Petri (1.971)

Filetto (878)

Fossacesia (6.244)

Fresagrandinaria (899)

Gessopalena (1.234)

Gissi (2.517)

Liscia (648)

Miglianico (4.640)

Montazzoli (859)

Montebello sul Sangro (74)

Monteferrante (111)

Montenerodomo (604)

Monteodorisio (2.348)

Mozzagrogna (2.426)

Orsogna (3.653)

Paglieta (4.154)

Palmoli (804)

Palombaro (961)

Perano (1.518)

Poggiofiorito (827)

Pollutri (2.057)

Pretoro (865)

Rapino (1.202)

Roccaspinalveti (1.195)

San Buono (869)

San Giovanni Lipioni (139)

Santa Maria Imbaro (2.020)

Schiavi di Abruzzo (679)

Taranta Peligna (329)

Tornareccio (1.663)

Torrebruna (717)

Torrevecchia Teatina (4.206)

Massimo Pasqualone

Vacri (1.526)

Villalfonsina (897),

Villamagna (2.172)

PROVINCIA DELL’AQUILA

Capistrello (4.875)

Maurizio Murzilli

Civitella Roveto (3.069)

Luciano Scalisi

Introdacqua (1.973)

Pacentro (1.105)

Giuseppe Silvestri

Rocca di Mezzo (1.348)

San Pio delle Camere (666)

Santo Stefano di Sessanio (115)

Trasacco (5.897)

PROVINCIA DI PESCARA

Abbateggio (363)

Bolognano (1.024)

Cappelle sul Tavo (4.017)

Caramanico Terme (1.796)

Castiglione a Casauria (734)

Catignano (1.236)

Città Sant’Angelo (14.799)

Corvara (206)

Farindola (1.357)

Lettomanoppello (2.713)

Montebello di Bertona (883)

Moscufo (3.092)

Rosciano (4.038)

Salle (270)

Vicoli (381)

PROVINCIA DI TERAMO

Ancarano (1.811)

Arsita (756)

Atri (10.064)

Piergiorgio Ferretti

Giammarco Marcone

Campli (6.630)

Federico Agostinelli

Fabiana Mariani

Canzano (1.794)

Castiglione Messer Raimondo (2.052)

Cellino Attanasio (2.274)

Cermignano (1.459)

Colledara (2.097)

Manuele Tiberii

Corropoli (5.108)

Fano Adriano (257)

Montefino (967)

Morro d’Oro (3.560)

Mosciano Sant’Angelo (9.088)

Giuliano Galiffi

Penna Sant’Andrea (1.635)

Severino Serrani

Pineto (14.538)

Rocca Santa Maria (477)

Sant’Egidio alla Vibrata (9.804)

Sant’Omero (5.112)

Torano Nuovo (1.490)

Torricella Sicura (2.460)

Monica Di Blasio

Tossicia (1.258)