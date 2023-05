AMMINISTRATIVE: OGGI BALLOTTAGGI, PRIMO TURNO IN SICILIA E SARDEGNA. A MEZZOGIORNO AFFLUENZA IN CALO

L’AQUILA – Seggi elettorali aperti oggi e domani per i ballottaggi in 41 Comuni andati al voto due settimane fa. Il primo turno di amministrative del 14 e 15 maggio ha registrato la vittoria del centrodestra in quattro capoluoghi (Sondrio, Treviso, Latina e Imperia) e del centrosinistra in due, Brescia e Teramo.

Oggi le urne – riporta RaiNews24 – restano aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo. I riflettori sono puntati su sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Brindisi e Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Gli aventi diritto al voto sono complessivamente 1.340.688 di cittadini.

E intanto arriva il primo dato sull’affluenza: alle 12 si è recato a votare il 12,5% degli aventi diritto; secondo i dati del Viminale, alla stessa ora del primo turno l’affluenza era del 13,87%.

