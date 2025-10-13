AMMINISTRATIVE: TAVOLO CDX, “PROSEGUE VALUTAZIONE CANDIDATURE”, 25 OTTOBRE MANIFESTAZIONE A CHIETI

PESCARA – Si è tenuto quest’oggi il tavolo delle forze politiche della coalizione di centrodestra abruzzese per affrontare i temi legati alle prossime elezioni amministrative.

Lo comunicano in una nota congiunta i segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UDC e Noi Moderati: Etelwardo Sigismondi, Nazario Pagano, Vincenzo D’Incecco, Enrico Di Giuseppantonio e Paolo Tancredi.

“Nel corso della riunione – si legge nella nota – è stata ribadita con convinzione la volontà di restituire a Chieti una guida amministrativa di centrodestra capace di rilanciare l’attività della città. È, infatti, sotto gli occhi di tutti l’immobilismo dell’attuale amministrazione di centrosinistra, che non è riuscita a far svolgere a Chieti quel ruolo di riferimento per l’intera provincia. Il tavolo ha, inoltre, deciso di riconvocarsi già nella prossima settimana per proseguire la valutazione delle possibili candidature”.

Il tavolo del centrodestra ha poi stabilito di organizzare una manifestazione di coalizione a Chieti il prossimo 25 ottobre, in occasione dei tre anni dall’insediamento del governo Meloni.

“Per quanto riguarda le amministrative di Avezzano, il coordinamento ha preso atto del lavoro svolto a livello provinciale e comunale, dando mandato alle segreterie locali di completare il percorso già avviato, con l’auspicio che possa raggiungere la più ampia convergenza possibile”, conclude la nota.